A trionfare (con un contratto di collaborazione con Warner) a X Factor 2024 è Mimì del team di Manuel Agnelli.

Mimì ha solo 17 anni: è di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza; da sempre ha scelto la musica per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni; cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce ora spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Il suo brano originale è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

Ecco la classifica finale: quarto posto per Lorenzo Salvetti. Terzo gradino per i Patagarri. (con disappunto da parte del pubblico di Piazza del Plebiscito). Seconda posizione per i Les Votives.

La finale di X Factor 2024 si è svolta, per la prima volta, in Piazza del Plebiscito a Napoli.

La prima fase è stata libera, dal titolo “My Song”, e ogni artista ha portato un pezzo che lo rappresentava al meglio: Lorenzo ha proposto “Cosa mi manchi a fare”, primo singolo di successo di Calcutta, ormai un autentico classico della musica italiana di questi anni; Mimì si è messa in prova alle prese con la leggendaria “Because The Night” di Patti Smith; I PATAGARRI sono stati spiazzanti con “Cam-Camini’”, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonché colonna sonora di “Mary Poppins”; i Les Votives, infine, hanno cambiato veste a uno dei brani più venduti e amati il tutto il mondo negli ultimi anni, “Someone Like You” di Adele.

A seguire, la seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024: quattro energici e velocissimi medley che hanno riassunto il percorso nello show di ciascuno di loro. A seguire, nella terza e ultima manche gli artisti hanno ricantato il proprio inedito. Quindi è arrivata la busta con il verdetto decisivo e è stato proclamato il vincitore di #XF2024.

Ad aprire la diretta è stato Robbie Williams, uno degli artisti musicali più premiati al mondo (sono suoi 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 album al numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 BRIT Awards – più di qualsiasi altro artista). Sul palco Robbie ha interpretato Forbidden Road, tratta da BETTER MAN, il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera che arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio.

Ospite nel corso della serata anche Gigi D’Alessio per un omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli.