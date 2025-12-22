Milo Infante si ferma: quando torna Ore 14

Per i telespettatori affezionati a Ore 14 oggi è il primo pomeriggio in qualche modo diverso su Rai 2. Da oggi, lunedì 22 dicembre, infatti, il talk di cronaca condotto da Milo Infante va ufficialmente in pausa natalizia, dopo l’ultima puntata stagionale andata in onda venerdì 19.

Ore 14, pausa di Natale

Uno stop programmato, che arriva al termine di un anno da incorniciare per il format: ascolti stabilmente sopra il milione di telespettatori, una crescita costante nella fascia e una concorrenza spesso ravvicinata con La volta buona di Rai 1.

Il programma, nato nell’autunno 2020 quasi in sordina, è diventato progressivamente uno dei punti fermi del daytime della seconda rete, soprattutto sul fronte della cronaca giudiziaria. Nel 2025 Ore 14 è stato uno degli spazi televisivi più seguiti soprattutto sul caso di Garlasco e sul delitto di Chiara Poggi, grazie a un parterre di ospiti fissi e commentatori specializzati, pur attraversando anche qualche momenti di tensione come l’addio polemico di Roberta Bruzzone.

L’arrivederci di Milo Infante

Al termine dell’ultima puntata, Infante ha salutato il pubblico ringraziando per “l’affetto quotidiano” rivendicando i risultati ottenuti nelle ultime settimane, sia con Ore 14 che con Ore 14 di Sera descritti come “trasmissioni importanti” per Rai 2 e per il racconto della cronaca. Nessun trionfalismo, ma la consapevolezza di aver costruito un marchio forte in una fascia storicamente complicata. Risultati significativi anche in termini di Audience con una trasmissione che più volte a dicembre ha ottenuto 1 milione di spettatori sfiorando il 10% di share.

Da oggi, però, lo spazio delle 14 cambia pelle. Nella giornata Rai 2 propone la seconda manche dello slalom speciale maschile dell’Alta Badia, seguita da Bellamà di Pierluigi Diaco chge per l’occasione verrà anticipato alle 14.40 e prenderà il via dopo l’ultima discesa.

Quando torna Ore 14 (e Ore 14 di Sera)

Sul ritorno preciso in onda, Milo Infante ha parlato genericamente di gennaio 2026. Incrociando quanto detto in trasmissione con lo schema seguito lo scorso anno, la ripresa di Ore 14 appare verosimile subito dopo l’Epifania, intorno a mercoledì 7 gennaio, con Ore 14 di Sera pronta a riaffacciarsi il giorno seguente anche nella versione prime time in prima serata.

Cambio in palinsesto

Nei giorni successivi la fascia verrà occupata dai film natalizi a disposizione di una ricchissima library: commedie familiari e romantiche tutte in tema natalizio.

Questi i film in programma da domani e per i prossimi giorni: