Milo Infante: età, moglie e figli, dove vive, lauree. Le curiosità sulla vita privata del giornalista

Milo Infante è il protagonista di Ore 14, oltre che uno dei giornalisti più in voga del panorama televisivo italiano. Originario di Milano e nato nel 1968, è figlio di Massimo Infante, anche lui famoso giornalista e critico d’arte. Dopo gli studi ha scelto di seguire le orme paterne e ha intrapreso anch’egli una carriera nel mondo della comunicazione, diventando poi conosciuto per programmi come L’Italia sul 2 e Generazioni Giovani.

I primi passi nel giornalismo, il successo e la carriera

Il volto Rai ha iniziato a collezione le sue prime esperienze professionali negli anni ’90, quando ha collaborato come corrispondente per grandi testate come Il Giorno, Corriere della Sera e La Notte. Nel 1998 è invece diventato vicedirettore di Telelombardia e ha debuttato in televisione, conducendo il talk show Buoni e cattivi. In seguito ha lavorato come autore e presentatore ad altri programmi come Iceberg, Orario continuato e Prima serata, passando poi nel 2001 al canale Antenna 3 dove ha condotto Silenzio Stampa e Spazio Disponibile. L’approdo in Rai è invece avvenuto nel 2003, quando è diventato un volto del programma l’Italia sul 2, dove è rimasto per nove anni.

Nello stesso periodo ha partecipato per la prima volta alla Maratona Telethon e, nel 2005, ha condotto il programma di attualità Dieci minuti. Nel 2006 è invece stato alla guida, insieme a Monica Leofreddi, del reality show Wild West e l’anno successivo dello spin off L’Italia sul 2 Giovani, in cui lui e Roberta Lanfranchi hanno affrontato tematiche legate agli adolescenti. Ha inoltre coperto eventi importanti come il Festival del Garda e il Gran Galà della Croce Rossa Italiana. Nel 2008 Infante ha condotto il talk show Insieme sul Due, mentre nel 2010 ha affiancato Caterina Balivo nel programma Pomeriggio sul 2. Poi c’è stato il documentario d’inchiesta Senza peccato, nel quale ha guidato il pubblico attraverso il mondo degli adolescenti.

Nel 2018 è invece stato al timone del talk show di Rai 2 Generazione Giovani e, tra i suoi progetti più recenti, c’è stato il rotocalco Ore 14 in cui ha lavorato a partire dal 2020.

La vita privata

Il conduttore di Ore 14 è sempre stato molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Su di lui si sa però che è felicemente sposato con l’avvocata ed ex modella Sara Venturi, con cui ha pronunciato il fatidico sì nel 2006. Dalla loro storia d’amore è nato il figlio Daniele, che è ora una stella nascente del basket. Infante e sua moglie si sono conosciuti anni fa al concorso di Miss Padania, dove lei ha trionfato portandosi a casa la fascia di reginetta del nord Italia nel 1998.