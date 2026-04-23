Milo Infante, anticipazioni Ore14 Sera: i temi affrontati e gli ospiti di stasera 23 aprile 2026
Milo Infante, stasera a Ore 14 Sera l’inchiesta su calciatori e escort a Milano, il caso Genini e il delitto di Foggia. Tutte le anticipazioni.
Milo Infante tira dritto. Nonostante l’imminente stop forzato con il Giro d’Italia che a breve monopolizzerà il palinsesto di Rai 2, il talk di cronaca più seguito della rete non accenna a mollare la presa.
Nella puntata di stasera, giovedì 23 aprile 2026, Ore 14 Sera si conferma il presidio della nera in prima serata, forte di una curva di ascolti che continua a premiare una narrazione dei fatti cruda e senza sconti.
Al centro della puntata, un dossier esplosivo pronto a scuotere il mondo dello sport e della movida milanese.
Escort e Serie A: lo scandalo che fa tremare Milano
Il conduttore, insieme ai suoi ospiti, affronterà l’ inchiesta sotto copertura nelle notti della metropoli lombarda. I riflettori si accendono su un presunto giro di escort di alto bordo che vedrebbe coinvolti nomi eccellenti della Serie A. Uno scandalo che incrocia il jet set con il mondo del calcio, ricostruito attraverso testimonianze e pedinamenti.
Ma il racconto si fa ancora più cupo quando la scena si sposta al cimitero dove riposa Pamela Genini, la giovane uccisa nel febbraio 2025.
In studio interverrà l’amico e presunto ex fidanzato Francesco Dolci: un confronto diretto per rispondere alle accuse che in queste ultime settimane lo stanno coinvolgendo.
Spazio infine alla ricostruzione dell’esecuzione di Foggia, dove Dino Carta è stato freddato da una pioggia di piombo alle spalle, e a un’analisi inedita sul delitto di Garlasco, una ferita mai realmente rimarginata nella cronaca italiana.