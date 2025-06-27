Milly Carlucci tenta il colpaccio per Ballando con le Stelle. “Corteggiamento serrato”

La conduttrice avrebbe già scelto uno dei prossimi concorrenti del talent show di Rai 1, pare che già si stia muovendo per avere chi vuole

Ballando con le Stelle si prepara a spegnere con la prossima edizione, che andrà in onda nella stagione autunnale su Rai 1, venti candeline. E’, dunque, un anno importante per il talent show condotto da Milly Carlucci e per questo la padrona di casa è intenzionata a “fare faville” con un cast sorprendente. A quanto pare la padrona di casa avrebbe già “puntato” una persona e avrebbe iniziato “il corteggiamento serrato”, che è solita fare quando è intenzionata a portare qualcuno nel suo progamma.

Si tratterebbe di Francesca Pascale, a svelare quest’anticipazione è stato il settimanale Chi, secondo cui la Carlucci vorrebbe avere nel cast della ventesima edizione l’ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi attivista per i diritti civili e recentemente tornata al centro dell’attenzione del gossip per la fine del matrimonio con Paola Turci. Avrebbe senza ombra di dubbio tutte le carte in regola per essere un concorrente più che “appetibile”.

Milly Carlucci vuole Francesca Pascale a Ballando con le Stelle? Il retroscena

Secondo il settimanale Chi, dunque, Francesca Pascale sarebbe “il primo colpo” che Milly Carlucci starebbe provando a chiudere per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Pare che la conduttrice abbia già incontrato l’ex compagna di Silvio Berlusconi per un primo colloquio, provando a convincerla.

Sembrerebbe, inoltre, che questa non sarebbe la prima volta che la Carlucci abbia provato a portare la Pascale a Ballando con le Stelle, era già accaduto nel 2022, quando avrebbe voluto l’attivista nel cast. Quell’anno le cose non andarono a buon fine, ma quest’anno potrebbe esserci uno spiraglio, Francesca Pascale, infatti, ultimamente è stata diverse volte in televisione e questo lascerebbe pensare che potrebbe accettare la proposta della Carlucci.

L’abbiamo vista anche al fianco di Mago Forest in veste di conduttrice – per una sera – del Gialappa’s Show, in onda su Tv8. Adesso potrebbe decidere di partecipare a un reality e mettersi in gioco, anche per divertirsi. Grintosa e senza peli sulla lingua, potrebbe essere la concorrente ideale per “dare filo da torcere” a Selvaggia Lucarelli, la giurata più intransigente del programma, nota per i suoi battibecchi con i concorrenti e qualche volta anche con i ballerini.

Nell’ultima edizione la blogger ha litigato più volte con Sonia Bruganelli, ma anche con Angelo Madonia – ballerino professionista del programma – che dopo una discussione con la Lucarelli ha deciso di lasciare il programma. Francesca Pascale, dunque, potrebbe essere una validissima concorrente di Ballando, perlomeno per ciò che attiene le dinamiche che si creano al di fuori dello show vero e proprio. Ora bisognerà capire se l’attivista deciderà di partecipare o se preferirà, come aveva già fatto in passato, declinare l’invito. Per sapere cosa accadrà, non possiamo far altro che aspettare la presentazione del cast completo e, per questo, ci vuole ancora un po’ di tempo.