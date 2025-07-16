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Milly Carlucci tenta il colpaccio: i 4 (possibili) super vip a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha deciso? Stanno circolando le prime voci su chi possano essere i prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle.

di Stefania Meneghella
Milly Carlucci tenta il colpaccio: i 4 (possibili) super vip a Ballando con le Stelle
16 Luglio 2025 10:30

Continuano i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico talent show di Rai 1 che da anni è capitanato da Milly Carlucci. Nelle prossime puntate potrebbe arrivare un cast stellare, che arricchirebbe ancora di più il format e renderebbe accesa la gara tra il programma e il talent Mediaset Tu sì que vales, condotto invece da Maria De Filippi. Le prime indiscrezioni dicono che la Carlucci starebbe già pensando ad alcuni nomi importanti, e a lanciare i rumours è stato proprio Gabriele Parpiglia.

Il nuovo cast di Ballando con le Stelle

Una nuova indiscrezione si è fatta spazio sul web, e riguarda stavolta la probabile presenza nel talent di Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio e famoso giornalista, che nel 2009 è stato coinvolto in uno scandalo legato a un incontro con una ragazza transessuale. Dopo quell’episodio, il suo volto non si è più visto in tv e lui ha iniziato una nuova vita prendendo le distanze dalle luci dei riflettori. L’ex politico è però tornato a parlare della questione di recente e lo ha fatto mediante un libro e un’intervista rilasciata, qualche mese fa, nel salotto di Verissimo. Da giorni stanno circolando voci – non ancora confermate né smentite – che lui possa essere il programma concorrente del programma di Rai 1, la cui giuria sarà sempre composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

milly carlucci e il cast di ballando
Milly Carlucci e il cast di Ballando con le Stelle (foto Rai Play) tvblog.it

Oltre a Marrazzo, si pensa che possa esserci anche Elettra Lamborghini, che negli ultimi anni si è fatta apprezzare per le sue doti canore. Si parla inoltre di Claudio Cecchetto, storico dj e talent scout, che potrebbe unirsi al cast del programma insieme al figlio Jody. Pare inoltre che Milly abbia contattato Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, e Fabio Fognini. Quest’ultimo si è ritirato dal tennis e potrebbe essere pronto a un debutto televisivo.

Chiara Ferragni sulla pista da ballo?

In questo periodo si stava parlando molto della possibile presenza dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. A tal proposito, Milly Carlucci ha dichiarato di averla chiamata ma di aver ricevuto una risposta negativa. “Non se l’è sentita” – ha spiegato – “Poi non lo so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo”. E ancora: “Questo è il bello dei casting di Ballando. Nei mesi prima tutti ti fanno proposte, si fanno molte ipotesi. Alcune sono nate, altre sono morte, altre confermate. Ma la verità si saprà solo alla fine. Continuate a seguirci”.

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