Milly Carlucci tenta il colpaccio: i 4 (possibili) super vip a Ballando con le Stelle

Continuano i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico talent show di Rai 1 che da anni è capitanato da Milly Carlucci. Nelle prossime puntate potrebbe arrivare un cast stellare, che arricchirebbe ancora di più il format e renderebbe accesa la gara tra il programma e il talent Mediaset Tu sì que vales, condotto invece da Maria De Filippi. Le prime indiscrezioni dicono che la Carlucci starebbe già pensando ad alcuni nomi importanti, e a lanciare i rumours è stato proprio Gabriele Parpiglia.

Il nuovo cast di Ballando con le Stelle

Una nuova indiscrezione si è fatta spazio sul web, e riguarda stavolta la probabile presenza nel talent di Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio e famoso giornalista, che nel 2009 è stato coinvolto in uno scandalo legato a un incontro con una ragazza transessuale. Dopo quell’episodio, il suo volto non si è più visto in tv e lui ha iniziato una nuova vita prendendo le distanze dalle luci dei riflettori. L’ex politico è però tornato a parlare della questione di recente e lo ha fatto mediante un libro e un’intervista rilasciata, qualche mese fa, nel salotto di Verissimo. Da giorni stanno circolando voci – non ancora confermate né smentite – che lui possa essere il programma concorrente del programma di Rai 1, la cui giuria sarà sempre composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Oltre a Marrazzo, si pensa che possa esserci anche Elettra Lamborghini, che negli ultimi anni si è fatta apprezzare per le sue doti canore. Si parla inoltre di Claudio Cecchetto, storico dj e talent scout, che potrebbe unirsi al cast del programma insieme al figlio Jody. Pare inoltre che Milly abbia contattato Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, e Fabio Fognini. Quest’ultimo si è ritirato dal tennis e potrebbe essere pronto a un debutto televisivo.

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