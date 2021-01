Le dichiarazioni di Alfonso Signorini, riguardanti la nuova sfida televisiva a distanza tra le ammiraglie, tra Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip, rilasciate a Casa Chi e riprese da BubinoBlog, hanno fatto molto rumore (“Contro questo mio GF Vip, la Rai ha schierato di tutto e di più. Che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai, io posso avere contro tutti. Io, il mio pubblico ce l’ho. Se ne facessero una ragione”).

Milly Carlucci, durante la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, ad una domanda esplicita ricevuta dal quotidiano Libero, ha replicato ad Alfonso Signorini:

La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. L’anno scorso, noi andavamo in onda di venerdì e siamo rimasti al venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti, è stata la concorrenza. Questo mese, il GF Vip non è mai andato in onda di venerdì. Ma non è questo il punto… Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene.