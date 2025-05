Milly Carlucci in sfida con Maria: chi ha vinto

La programmazione tv di ieri sera 30 maggio ha proposto una sfida – attesissima – tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Su Rai 1 è infatti andata in onda l’ultima puntata di Sognando…Ballando con le Stelle, lo speciale dedicato ai 20 anni del famoso talent show. Canale 5 ha invece trasmesso la fatidica scelta di Giamarco Steri, tronista di Uomini e Donne il cui percorso ha catturato l’attenzione di migliaia di persone.

Chi ha vinto la sfida Auditel? Ecco cosa dicono precisamente i dati sugli ascolti.

Rai o Mediaset: chi ha vinto

Ieri venerdì 30 maggio, è stata proposta in prima serata la finale di Sognando… Ballando con le Stelle, durante la quale ha trionfato Chiquito. Sarà infatti proprio quest’ultimo ad entrare – in veste di ballerino professionista – nel cast della prossima edizione del programma di Milly Carlucci. Lui sarà uno dei tanti maestri che accompagneranno i personaggi del mondo dello spettacolo nel corso di tutta l’edizione. Il talent ha quindi totalizzato 2.354.000 spettatori raggiungendo uno share pari al 16.2%.

Su Canale 5 c’è invece stato Uomini e Donne – Speciale La Scelta, che è stato visto da 2.969.000 spettatori e che ha raggiunto il 17.2 % di share. Stavolta il protagonista è stato il tronista Gianmarco Steri, conteso tra le due corteggiatrice Cristina e Nadia. Alla fine il giovane – tra i più amati dell’ultimo periodo – ha deciso di iniziare una storia d’amore con Cristina Ferrara e di uscire con lei da quello studio televisivo. A trionfare in questa gara di ascolti è quindi stato proprio il dating show di Maria De Filippi.

Tutti gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 è andato in onda il film John Wick 4, che vede come protagonisti Keanu Reeves, Ian McShane, Laurence Fishburne, Donnie Yen e Bill Skarsgård. La pellicola ha raggiunto 679.000 spettatori con il 3.3% di share. Rai 3 ha invece mandato in onda Farwest di Salvo Sottile, che è stato guardato da 514.000 spettatori (3.3 % di share). Creed – Nato per combattere è invece stato trasmesso su Italia 1: si tratta di un film con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashād e Tony Bellew, che è stato guardato da 864.000 spettatori con il 5.5% di share. Rete 4 ha mandato in onda una nuova puntata di Quarto Grado e ha totalizzato 1.340.000 spettatori con il 9.7% di share. I migliori fratelli di Crozza – sul Nove – ha raggiunto 599.000 spettatori (3.4%) e il concerto di Radio Italia – su Tv8 – 450.000 spettatori con il 2.8%. Su La7, è invece andato in onda un nuovo appuntamento con Propaganda Live, che ha chiuso con 826.000 spettatori e il 6.2% di share.