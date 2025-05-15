Milly Carlucci e il suo Sognando Ballando con le Stelle: l’elenco delle 10 coppie in gara

Arriva “Sognando Ballando con le Stelle”, lo spin-off che porta in pista nuove emozioni con dieci coppie pronte a sfidarsi.

Se pensavate che Ballando con le Stelle avesse già dato il massimo, preparatevi a cambiare idea. Milly Carlucci ha deciso di rilanciare, e lo fa con uno spin-off che promette scintille: Sognando Ballando con le Stelle. Il titolo già dice tutto, ma è nel format che si gioca la vera scommessa.

Perché la formula è la stessa che ha fatto la fortuna del programma originale, però stavolta il focus si sposta tutto sulla danza sportiva. Un’arte che richiede tecnica, passione, resistenza, ma anche quel pizzico di spettacolo che, senza ombra di dubbio, Milly e la sua squadra sanno tirare fuori come pochi.

Le coppie in gara

Le regole non cambiano: dieci coppie, una pista da conquistare, una coreografia da preparare ogni settimana. E ovviamente il giudizio di esperti che, come da tradizione, non faranno sconti a nessuno. Ma la novità vera è nel cast, perché in questa nuova avventura i concorrenti non sono vip nel senso classico del termine. Sono ballerini che hanno già incrociato il mondo dello spettacolo, influencer, performer, artisti della rete e della scena underground. Tutti affiancati da maestri che conosciamo bene, volti storici del programma, nomi che i fan di Ballando con le Stelle amano e seguono da anni.

La curiosità è altissima, anche perché le coppie annunciate promettono un mix esplosivo di stili e personalità. C’è Yuri Orlando con Alessandra Tripoli, Hugo Nordström affiancato da Giada Lini, Mario Cecinati in coppia con Veera Kinnunen, e ancora Chiquito con Anastasia Kuzmina. Senza dimenticare Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Eleonora Riccardi con Luca Favilla, Vanessa Lacedonia insieme a Carlo Aloia, Aly Z (ovvero Alice Atzeni) in squadra con Moreno Porcu, Valentina Fiori al fianco di Nikita Perotti e infine Janiya Mami con Pasquale La Rocca.

Già da questa formazione si intuisce che il livello sarà alto. Non si tratta solo di intrattenimento: qui c’è competizione vera, sudore, preparazione, tecnica. E come sempre, emozione. Perché la danza, quando è fatta bene, sa parlare direttamente al cuore, e Milly lo sa. Sa costruire storie intorno ai protagonisti, sa raccontare l’impegno dietro ogni passo, sa accendere una luce su chi magari fino a ieri era lontano dai riflettori.

L’idea è quella di un laboratorio a cielo aperto, dove i sogni passano per le prove in sala, le correzioni dei maestri, gli sguardi d’intesa sul palco. E alla fine, come sempre, sarà il pubblico a decidere chi merita di restare in pista. È un modo per dare spazio a nuovi volti, per sperimentare senza tradire lo spirito originale del programma. E diciamolo chiaramente: se questo è solo uno spin-off, siamo già curiosi di vedere dove potrà arrivare.