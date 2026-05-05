Milly Carlucci diventa nonna: chi è il genero principe, la figlia Angelica, il matrimonio da sogno

Milly Carlucci sta per diventare nonna. La news ha attirato l’attenzione degli appassionati del gossip nostrano, specie perché suo genero Fabio Borghese, marito di Angelica Donati, è un uomo molto noto. Manager con un percorso consolidato in ambito internazionale, Borghese discende da una storica famiglia nobile.Il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa

Milly Carlucci sta per diventare nonna. La news ha attirato l’attenzione degli appassionati del gossip nostrano, specie perché suo genero Fabio Borghese, marito di Angelica Donati, è un uomo molto noto. Manager con un percorso consolidato in ambito internazionale, Borghese discende da una storica famiglia nobile.

Il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa in occasione del matrimonio con la figlia della Carlucci, celebrato nel 2024 in Toscana, in un contesto riservato e lontano dal gossip selvaggio. La cerimonia, organizzata in una storica proprietà di famiglia, ha riunito un numero ristretto di invitati e si è distinta per uno stile sobrio, coerente con la linea mantenuta dagli sposi anche dopo le nozze.

Fabio Borghese, chi è il genero di Milly Carlucci tra carriera e vita privata

Borghese ha costruito la propria carriera tra grandi aziende e progetti legati all’energia e allo sviluppo internazionale. Dopo la laurea in Economia a Roma, ha ricoperto incarichi dirigenziali in contesti multinazionali. Negli ultimi anni si è avvicinato anche al settore del turismo.

L’imprenditore, più grande di vent’anni rispetto alla moglie, proviene da una famiglia storica legata alla nobiltà romana, con origini che risalgono a Papa Paolo V. Il suo percorso, tuttavia, si è sviluppato soprattutto in ambito manageriale, con attività concentrate tra investimenti, ospitalità di alta gamma e progetti legati al lifestyle. Nel tempo ha assunto incarichi operativi contribuendo allo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore immobiliare.

Oggi, il suo nome torna al centro del gossip poiché si vocifera che Angelica Donati sia in dolce attesa, e che tra due mesi nascerà il loro primogenito.

Il loro matrimonio, a distanza di due anni, è stabile, costruito su basi comuni sia umane sia professionali. Entrambi con esperienze internazionali, hanno scelto di mantenere un equilibrio lontano dal clamore mediatico, nonostante l’interesse dei fan e dei curiosi in merito alla possibile gravidanza della Donati.

Per Milly Carlucci si apre, dunque, una fase nuova vissuta con la consueta discrezione. Senza dichiarazioni o esposizioni dirette, la conduttrice continua a mantenere una linea riservata, lasciando che siano i cambiamenti familiari a parlare. Un momento che segna un’evoluzione naturale della sua vita privata, destinata a restare, come sempre, al riparo dai riflettori.