Milly Carlucci, chi è la figlia Angelica, sposata con un principe

E’ uno dei volti più familiari della televisione italiana, una professionista dello spettacolo, tra le più amate e le più eleganti di sempre: Milly Carlucci ha saputo costruire nel tempo una carriera solida e rispettata, fatta di grandi successi e traguardi importanti. Ma dietro la donna di spettacolo c’è anche una moglie e una madre profondamente legata alla sua famiglia, che ha sempre difeso la sua sfera privata con grande discrezione. E proprio in questa dimensione più intima si nasconde una storia che ha incuriosito molti dei suoi fan: quella della figlia Angelica, manager affermata e anche moglie di un principe.

Milly Carlucci e il marito Angelo Donati formano una delle coppie più solide e riservate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti negli anni Ottanta, periodo d’oro per la carriera della conduttrice, e da allora non si sono più separati. Donati, ingegnere e imprenditore nel settore immobiliare, è il fondatore della Donati S.p.A., una società con interessi anche in Inghilterra e negli Stati Uniti. Insieme hanno costruito una famiglia unita e serena, trasmettendo ai figli Angelica e Patrick valori come la determinazione, la serietà e la passione per il lavoro.

Di Angelica, la primogenita, si è parlato molto negli ultimi tempi, soprattutto per il matrimonio da favola celebrato in Toscana, che ha unito due famiglie di grande rilievo. Una cerimonia che ha attirato l’attenzione di curiosi e addetti ai lavori, ma che è solo un tassello di una vita intensa e ricca di traguardi personali e professionali.

Una carriera costruita tra Londra e Roma

Angelica Donati, 37 anni, ha seguito un percorso molto diverso da quello della madre. Dopo la laurea in Management alla prestigiosa London School of Economics, ha conseguito un master in Business Administration alla Said Business School di Oxford. Da lì ha iniziato una carriera internazionale, lavorando in realtà come Goldman Sachs e Ralph Lauren, per poi scegliere di entrare nell’azienda di famiglia. Oggi è una manager di successo, componente del consiglio di amministrazione di Terna e vicepresidente dell’Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, di cui guida anche la sezione Giovani.

Il suo profilo cosmopolita e la sua competenza nel settore immobiliare l’hanno resa una figura di spicco anche a livello internazionale. Determinata, intraprendente e lontana dai riflettori, Angelica rappresenta l’esempio che i figli d’arte possono trovare il successo sulla propria strada, anche se questa non è la stessa del genitore famoso.

A giugno 2024, Angelica Donati ha detto sì al principe Fabio Borghese, imprenditore 58enne e discendente di Papa Paolo V. Il matrimonio si è svolto nella suggestiva cornice di Montevettolini, in provincia di Pistoia, nella villa medicea dei Borghese, trasformata in resort di lusso. Un evento elegante e raffinato, al quale hanno preso parte volti noti del mondo della televisione e della politica, in perfetto stile “sobria eleganza”. Nonostante il titolo nobiliare del marito, Angelica continua a mantenere uno stile di vita semplice, con lo stesso approccio concreto e lavorativo che le è stato trasmesso dai genitori. E anche Milly, sempre discreta quando si tratta dei figli, non ha nascosto l’orgoglio per la donna che la sua primogenita è diventata.

La famiglia Carlucci-Donati è sempre rimasta distante dalle dinamiche tipiche del gossip televisivo. Patrick, il secondogenito, vive e lavora in Inghilterra dopo la laurea in Economia e Management, proseguendo la strada tracciata dal padre. Angelica, invece, rappresenta oggi una sintesi perfetta dei due mondi in cui è cresciuta: la solidità imprenditoriale paterna e la grazia comunicativa materna.

Sia mamma che figlia amano proteggere la loro privacy anche se l’amore per la famiglia di Milly Carlucci è trapelato spesso nelle interviste. La conduttrice in passato ha anche rivelato un desiderio non realizzato: “Avrei voluto un terzo figlio, ma Angelo, mio marito, non era d’accordo. Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato” Rimangono le soddisfazione e l’orgoglio per Angelica e Patrick e l’attesa di cullare presto un nipotino: “Magari! Spero non mi facciano aspettare troppo” ha confidato la conduttrice tempo fa ad Oggi.