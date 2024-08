Martedì 13 agosto, Milan e Monza scenderanno in campo per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che andrà in onda su Canale 5.

Per il secondo anno consecutivo, Milan e Monza si sfideranno nel precampionato estivo per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, il trofeo istituito l’estate scorsa dopo la scomparsa del Cavaliere, avvenuta il 12 giugno 2023.

La prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, giocatasi l’8 agosto 2023, è stata vinta dal Milan ai calci di rigore. La partita si giocò all’U-Power Stadium-Stadio Brianteo, in casa del Monza: quest’anno, invece, il match amichevole si giocherà in casa dei rossoneri, allo Stadio San Siro di Milano.

Per il Milan, si tratta dell’ultimo impegno amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione. Per la prima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri allenati quest’anno da Paulo Fonseca sfideranno in casa il Torino: la partita si giocherà il prossimo 17 agosto.

La stagione 2024-2025 del Monza, allenato quest’anno da una vecchia gloria rossonera, Alessandro Nesta, è già iniziata ed è partita con il piede giusto. In Coppa Italia, infatti, i brianzoli hanno eliminato il Südtirol ai calci di rigori, qualificandosi così ai sedicesimi di finale dove affronteranno il Brescia. In Serie A, invece, il Monza debutterà in trasferta ad Empoli, contro i toscani padroni di casa, sempre il prossimo 17 agosto. Ricordiamo che per i biancorossi, si tratta della terza stagione in Serie A consecutiva, dopo la storica promozione ottenuta nel 2022.

Milan-Monza, Trofeo Silvio Berlusconi 2024: dove vederla

Milan-Monza andrà in onda su Canale 5, martedì 13 agosto 2024, a partire dalle ore 20:30. Il match sarà visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it.

La serata sarà presentata da Monica Bertini, mentre la telecronaca della gara sarà a cura di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inviati sul campo, Monica Vanali e Claudio Raimondi.

Prima della gara, gli spettatori di San Siro e di Canale 5 assisteranno all’esibizione canora di Fausto Leali, che proporrà i suoi più grandi successi insieme a Daniel Musa, finalista della prima edizione di Io Canto Family.

Al termine della gara, ovviamente, è prevista la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della coppa intitolata a Silvio Berlusconi.