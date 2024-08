Il programma completo dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 che andranno in onda in chiaro su Mediaset.

Coppa Italia 2024-25, trentaduesimi su Italia 1 e sul 20: partite oggi in tv, 11 agosto, tabellone

Dopo il turno preliminare, composto da 4 partite e che ha visto la qualificazione di Carrarese, Cesena, Mantova e Avellino, la Coppa Italia Frecciarossa torna anche quest’estate sulle reti Mediaset con i trentaduesimi di finale dell’edizione 2024-25, iniziata lo scorso 3 agosto e che si concluderà con la finale del 14 maggio 2025 allo Stadio Olimpico di Roma.

Mediaset, che si è assicurata i diritti tv della coppa nazionale fino al 2027, trasmetterà le 16 partite dei trentaduesimi su Italia 1 e sul canale 20, dal 9 al 12 agosto 2024.

Le squadre di Serie A impegnate in questo turno sono il nuovo Napoli di Antonio Conte, l’Udinese, il Genoa, il Monza, l’Hellas Verona, l’Empoli, il Torino, il Lecce, il Cagliari e le neopromosse Parma, Como e Venezia.

Di seguito, trovate il programma completo.

Dove vedere le partite di Coppa Italia in tv?

Tutte le partite dei trentaduesimi di Coppa Italia saranno trasmesse, in esclusiva in chiaro, sulle reti Mediaset, divise tra Italia 1 e 20, e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it.

I pre e i post-partita saranno condotti da Monica Bertini e andranno in onda su Italia 1.

Coppa Italia 2024-25: partite 9 agosto

Sassuolo-Cittadella (risultato finale 2-1)

ore 18

canale 20

Telecronaca Giampiero Foglia Manzillo

Udinese-Avellino (risultato finale 4-0)

ore 18:30

Italia 1

Telecronaca Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Genoa-Reggiana (risultato finale 1-0)

ore 20:45

canale 20

Telecronaca Fabrizio Ferrero

Monza-Sudtirol (risultato finale 9-8 dcr)

ore 21:15

Italia 1

Telecronaca Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con ospiti Mino Taveri, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2024-25: partite 10 agosto

Cremonese-Bari (risultato finale 5-4 dcr)

ore 18

canale 20

Telecronaca Raffaele Pappadà

Hellas Verona-Cesena (risultato finale 1-2)

ore 18:30

Italia 1

Telecronaca Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Empoli-Catanzaro (risultato finale 4-1)

ore 20:45

canale 20

Telecronaca Federico Mastria

Napoli-Modena (risultato finale 4-3 dcr)

ore 21:15

Italia 1

Telecronaca Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con ospiti Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2024-25: partite oggi 11 agosto

Brescia-Venezia

ore 18

canale 20

Telecronaca Raffaele Pappadà

Parma-Palermo

ore 18:30

Italia 1

Telecronaca Massimo Callegari e Massimo Paganin

Sampdoria-Como

ore 20:45

canale 20

Telecronaca Federico Mastria

Torino-Cosenza

ore 21:15

Italia 1

Telecronaca Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con ospiti Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Andrea De Marco.

Coppa Italia 2024-25: partite 12 agosto

Frosinone-Pisa

ore 18

canale 20

Telecronaca Giampiero Foglia Manzillo

Lecce-Mantova

ore 18:30

Italia 1

Telecronaca Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli

Salernitana-Spezia

ore 20:45

canale 20

Telecronaca Roberto Ciarapica

Cagliari-Carrarese

ore 21:15

Italia 1

Telecronaca Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con ospiti Franco Ordine, Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco.