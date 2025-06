È morta Michelle Trachtenberg, l’attrice di Buffy e Gossip Girl aveva 39 anni

Michelle Trachtenberg è morta: l’attrice, nota per essere stata Dawn in Buffy l’Ammazzavampiri e per aver interpretato il ruolo di Georgina in Gossip Girl è morta. Aveva 39 anni. Secondo le prime informazioni giunte tramite i siti di informazione americani che per primi hanno dato la notizia, sarebbe stata la madre a trovare il corpo senza vita della figlia, nel suo appartamento di New York. Da poco, sempre secondo queste fonti, aveva subìto un trapianto di fegato.

Una notizia che sconvolge un’intera generazione, quella dei millennial cresciuti con due delle serie tv più iconiche di fine anni Novanta e Duemila, di cui Trachtenberg era stata protagonista. In Buffy, ad esempio, era stata scelta per interpretare Dawn Summers, sorella della protagonista (Sarah Michelle Gellar), nella quinta stagione, quando il suo personaggio fu fatto entrare a sorpresa negli ultimi secondi della quarta stagione.

In Gossip Girl, invece, il personaggio di Georgina, amica del passato di Serena (Blake Lively), vista fin dalla prima stagione e il cui carattere fu da subito vincente per conquistare il pubblico e per entrare nelle dinamiche del teen drama.

Nata nell’ottobre 1985, Michelle Trachtenberg è stata attrice e modella fin da piccola, ricoprendo vari ruoli fin da bambina. Il primo ruolo fu nella serie The Adventures of Pete & Pete, a cui ne seguì un altro nella soap opera La valle dei pini. Numerosi i ruoli interpretati tra cinema e tv, ma la svolta avvenne nel 2000.

In quell’anno fu infatti scelta per interpretare Dawn in Buffy. Un personaggio, il suo, che non era mai stato menzionato nel corso della serie, semplicemente perché fino ad allora Buffy era figlia unica. Dawn non era altro che “la Chiave”, un antico artefatto cercato dalla perfida Glory (Clare Kramer), l’antagonista della quinta stagione. Per nasconderla da lei, i monaci con un sortilegio l’avevano trasformata in essere umano, infondendo nei ricordi di chiunque avesse a che fare con lei la convinzione che fosse sempre esistita. Sebbene creata, quindi, per dare il via alla linea orizzontale di stagione, il personaggio di Dawn rimane poi fino a fine serie, diventando a tutti gli effetti una componente della “gang” della protagonista.

Concluso Buffy, nel 2003, Trachtenberg ha recitato come guest-star in varie serie tv, tra cui Six Feet Under e Dr. House, ma anche in alcuni lungometraggi, tra cui “Eurotrip” e “Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio”. Nel 2007, dopo l’esperienza poco fortunata con la comedy The Hill di cui è stata protagonista, il debutto in Gossip Girl, in cui ha interpretato Georgina Sparks, di ritorno nell’Upper East Side dopo un periodo di riabilitazione, per tutte le stagioni, pur non essendo presente in tutti gli episodi. Nel 2010 l’esperienza nei medical drama, con Mercy, serie della Nbc chiusa dopo una sola stagione.

Da allora, vari ruoli tra cinema e tv, anche se il pubblico l’ha continuata a ricordare per Buffy e Gossip Girl e per i due personaggi da lei interpretati, non centrali al racconto ma capaci di dare alle serie una nuova spinta e la giusta scossa per trovare nuovi sviluppi.

La notizia della sua morte non può non generare tristezza tra tutti i fan di queste serie. In particolare, non si non essere più che amareggiati nel sapere che Michelle Trachtenberg non potrà far parte del sequel di Buffy, di cui si parla da qualche settimana e la cui lavorazione è stata confermata dalla stessa Sarah Michelle Gellar. Sicuramente, nel pianificare questo atteso progetto, Gellar aveva pensato a un posto per la sua sorella televisiva.