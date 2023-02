Brava Michelle! Ci hai di nuovo fregati. Con Michelle Impossible and friends (qui il live della prima puntata) hai riportato un varietà pulito, leggero e moderno a Mediaset. Non era poi così difficile, ma realizzarlo per la seconda stagione consecutiva non era mica scontato come il lunedì dopo la domenica.

Magari qualche sentore che la cosa potesse ri-funzionare lo abbiamo avuto, ma riportare un prodotto come questo ci fa tirare un sospiro di sollievo. Sollievo perché abbiamo la sicurezza che una rete come Canale 5 può ancora dare lustro a un intrattenimento piacevole e non volgare.

Dunque ufficializziamo: c’è ancora modo e maniera per costruire un buon spettacolo e portarlo su Canale 5. Canale 5 sì, la stessa del Grande Fratello VIP, esatto. Si può fare, speriamo che la cosa possa anche normalizzarsi (ma ci illudiamo). Dalla facile battuta: quel che Michelle può rendere possible è portare tre ore poco più di musica, gag e qualche momento di riflessione trasformando uno spettacolo in qualcosa che sembra quasi marziano alle menti di chi è abituato a vedere una rete come Canale 5 nel mezzo delle polemiche da reality.

La conduttrice ha confermato di avere le carte in regola per saper gestire i tanti ingredienti del suo show. Non è apparsa affatto invasiva, (sebbene il titolo del programma – sulla carta – mette lei al centro della scena), la sua intenzione d’altronde non è quella di essere prezzemolina bensì lasciare ai suoi friends lo spazio meritato per brillare sul palcoscenico. Roba che se ci mettessimo altre 10/15 conduttrici al posto suo parleremmo di tutt’altro.

Seconda notizia: a Mediaset nel 2023 è possible persino fare una sigla coreografata che duri oltre due minuti e con un corpo di ballo. Non è un talent show, roba che pareva essere utopia e invece strabuzzando gli occhi è la realtà. L’inizio è da subito sulla linea dell’ironia e dell’autoironia. Con lei appaiono Katia Follesa e il Mago Forest, spalle comiche azzeccate e per nulla fuori luogo. Il loro gioco fra battute a doppi sensi e gag graffianti dà un’ulteriore ventata di allegria

Michelle, giocando in casa, si scioglie facilmente e per la prima puntata ha scelto di buttarsi sul sicuro re-invitando (lo ha fatto già l’anno scorso) Eros Ramazzotti, suo ex marito con il quale – lo vediamo – è rimasta in ottimo, che dire, straordinari rapporti. Una presenza che quest’anno è stata abbellita dal lieto evento che lo vedrà protagonista insieme a Michelle, presto infatti diventeranno nonni. Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice e del cantante, si è presentata con un meraviglioso pancione. L’effetto famiglia riunita anche se a tratti ripetitiva, da scena già vista, è tutto sommato piacevole. A dare il colpo di grazia è però il duetto padre-figlia che fa scendere qualche lacrima alla conduttrice, affascinata nel vedere la sua creatura al centro del palco con suo padre a cantare I giardini di Marzo di Battisti.

Con Loredana Bertè, Michelle si scatena e vuole fare la rock-star. Certo, le viene un po’ male, ma lo sforzo innegabilmente c’è. Affettuosa, abbraccia la superospite e con lei parla di violenza sulle donne portando delle scarpette rosse sul palco, simbolo della lotta da entrambe condivisa. Loredana poi ricorda Mia Martini “Quella notte maledetta del 1995 lei è morta. Avrà avuto paura, era da sola ed io questo non me lo posso perdonare. Avrei voluto starle più vicino e dirle Ti voglio bene“. Le note emotive non mancano.

La seconda parte di Michelle Impossible si è svolta all’insegna della comicità con Alessandro Siani, di recente a Sanremo 2023. Seguita da un divertente scambio di battute ironiche tra Michelle e Katia Follesa a proposito dei problemi da over 40 e da una singolare ma esilarante intervista a Nina Zilli con le svirgolate del Mago Forest e le voci della Gialappa’s Band, altro bel colore della serata anche se un po’ troppo defilati a questo giro.

Max Pezzali, altro ospite musicale (e non solo) della prima puntata, ha ricantato i suoi grandi successi – perché al momento karaoke proprio non sappiamo dire no – e ritrovato Michelle e la Follesa per La rivincita delle bionde, un pezzo presentato poche mattine fa a Viva Rai 2. Max si è poi prestato allo sketch di Andrea Pucci, altro friend della Hunziker.

Tutti insieme si son poi ritrovati al roast show, un angolo già sperimentato l’anno scorso in cui uno degli ospiti è il protagonista degli sfottò scherzosi degli altri amici di Michelle. In questa puntata è toccato a Max Pezzali, il cantante dunque si è messo in gioco lasciandosi bersagliare dalle battute di Forest e Pucci, per poi rendere ‘il colpo’ a destra e manca. Il roast show è una mossa ben riuscita.

La ri-partenza di Michelle Impossible and Friends è quindi un pollice in su, confermerà le buone impressioni anche la prossima settimana?