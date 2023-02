Parte stasera, mercoledì 22 febbraio, su Canale 5, in prima serata Michelle Impossible & Friends, la seconda edizione del one woman show di Michelle Hunziker. Torna il grande varietà, contraddistinto da ospiti d’eccezione e performance artistiche, dall’orchestra – diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo. Noi di TvBlog seguiremo, con il nostro consueto e puntuale liveblogging, questo primo appuntamento, a partire dalle 21.30.

Michelle Impossible & Friends, ospiti prima puntata

Al centro delle tre serate evento ci saranno i tanti amici della conduttrice svizzera che si avvicenderanno sul palco. Attori, cantanti e grandi artisti che racconteranno la loro carriera, celebrata con ironia per regalare ai telespettatori un grande show.

Nel primo appuntamento Michelle Hunziker visiterà il palco di “Michelle Impossible & Friends” di Eros Ramazzotti che, per la prima volta in tv; racconterà aneddoti della sua Vita e della sua Carriera alla figlia Aurora. Oltre al cantautore romano: Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci.

Spazio anche allo show condotto da Aurora Ramazzotti dove, con ironia e leggerezza, verranno messi “alla berlina” alcuni degli ospiti.

Michelle Impossible & Friends occupa quindi la serata dove, una settimana fa, aveva debuttato -con un buon successo- la seconda stagione della fiction di Canale 5, “Buongiorno mamma”, ora fissa al venerdì sera (contro le ultime fasi di The Voice Senior).

Sono tre le puntate previste di questo show che torna su Canale 5 dopo il debutto nel 2022.

Di Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha raccontato, in una recente intervista su Vanity Fair, gli ottimi rapporti:

Siamo molto legati, ci vogliamo molto bene. C’è la volontà di viversi come famiglia genitoriale. Siamo molto amici. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve rimanere sempre perché per i figli è un trauma la separazione dei genitori. Bisogna cercare di volersi bene anche da separati sia per noi che per i figli

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire Michelle Impossible & Friends in prima serata, su Canale 5, dalle 21.30 e in streaming su MediasetPlay. Inoltre, noi di TvBlog lo seguiremo con il nostro puntuale liveblogging.