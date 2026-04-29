Chi è Giulio Berruti, la storia appena confermata con Michelle Hunziker e l’addio a Maria Elena Boschi

Michelle Hunziker, chi è Giulio Berruti, ex attore e medico. Perché è finita con Maria Elena Boschi

Le immagini arrivate da Marrakech durante le festività pasquali hanno rapidamente fatto il giro dei media: Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati immortalati in atteggiamenti complici, tra sorrisi, contatti ravvicinati e una naturale intesa che ha alimentato immediatamente il dibattito pubblico.

Un’esposizione che conferma come la loro relazione sia ormai uscita dalla sfera del privato per entrare stabilmente in quella dell’interesse mediatico.

Secondo indiscrezioni circolate negli ambienti vicini alla conduttrice, il sentimento tra i due sarebbe caratterizzato da una forte intensità emotiva, maturata in tempi relativamente recenti ma con una rapidità che ha sorpreso anche chi li conosce da vicino.

Le prime frequentazioni risalirebbero a un incontro avvenuto mesi fa in un contesto professionale legato a un evento organizzato in Svizzera, punto di partenza di un rapporto poi cresciuto lontano dai riflettori.

Michelle Hunziker, chi è Giulio Berruti, ex attore e medico

Nato il 27 settembre 1984, Berruti ha 41 anni. Cresciuto in una famiglia romana con solide basi professionali, l’attore ha costruito un percorso articolato che unisce medicina, imprenditoria e spettacolo.

Laureato in odontoiatria, ha sviluppato nel tempo una specializzazione in ambito estetico, affiancando alla carriera artistica anche l’attività clinica e la gestione di uno studio professionale tra Roma e altre città italiane. Parallelamente, il suo nome è legato a una carriera cinematografica internazionale che lo ha portato a lavorare tra produzioni europee e statunitensi, passando dalla televisione ai set cinematografici fino a esperienze più recenti nel mondo dei reality.

Un percorso che ha contribuito a consolidarne la visibilità pubblica, rendendolo un volto riconoscibile anche al di fuori dei confini italiani. La sua vita privata, già oggetto di attenzione da parte della cronaca rosa, ha incluso relazioni con figure note del panorama politico e dello spettacolo, elemento che ha ulteriormente amplificato l’interesse attorno alla sua figura. Ha vissuto una relazione con Maria Elena Boschi, poi terminata. I motivi dell’addio non sono stati ufficializzati.

Berruti ha più volte raccontato pubblicamente le difficoltà affrontate in giovane età, tra esperienze di bullismo e la convivenza con una patologia cronica che lo ha portato a confrontarsi con limiti fisici e percorsi di cura complessi.

Accanto alla dimensione personale e professionale, emerge anche un impegno costante in ambito sociale e ambientale, attraverso attività legate alla tutela del territorio e al benessere animale, che aggiungono un ulteriore livello alla sua immagine pubblica.