Michele Longobardi, chi è il corteggiatore di Manuela Carriero di Uomini e Donne

Oggi, nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, venerdì 15 settembre 2023, è stata mostrata la prima esterna di Manuela Carriero con un corteggiatore. Il pubblico di Canale 5 è rimasta letteralmente colpita dal volto e dalla simpatica, made in Napoli, di Michele Longobardi.

Uomini e Donne Manuela Carriero: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne 2023 - 24 (video di presentazione)

Il ragazzo è originario di Castellammare di Stabia ma lavora al Comune di Capri. Il suo profilo Instagram è @michelelongo30

Sorriso che travolge, muscoli in bella vista e tatuaggio sul braccio… il giovane protagonista del dating show di Maria De Filippi sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il cuore della neo tronista, già fidanzata, per un breve periodo, con un napoletano, Luciano Punzo, conosciuto durante l’avventura di ‘Temptation Island’.

Chi è Michele Longobardi di Uomini e Donne? Età, Instagram, lavoro

Sfogliando i suoi social, possiamo confermare la passione per la propria terra, il mare e la vita notturna. Ama molto i tramonti “perché sembra che il tempo si ferma, che va più lento. Ho una grande paura che è quello dello scorrere del tempo”. Il tattoo sul braccio, in qualche modo, esorcizza questa sua paura.

Michele ha apprezzato particolarmente la sensibilità di Manuela ed il fatto che, però, l’abbia espressa davanti a tutti, con tutte le sue debolezze, ripercorrendo tutte le fasi della sua vita difficile.

