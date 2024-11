Il ciclo Purché finisca bene in onda su Rai 1 ripropone un film-tv già andato in onda otto anni fa: in attesa di vedere Tutto a posto, il film in prima tv che è stato rimandato a data da destinarsi, questa sera, domenica 10 novembre 2024, alle 21:30 va in onda Mia moglie, mia figlia, due bebè, film-tv del 2016, dunque parte della seconda stagione del ciclo di film-tv. Volete rinfrescarvi la memoria e ricordarvi di cosa parla? Proseguite nella lettura!

Mia moglie, mia figlia, due bebè, dove vederlo?

Essendo già andato in onda in tv, è già possibile vedere la fiction in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale di Purché finisca bene, da cui è possibile rivedere questo e gli altri film-tv del ciclo.

Mia moglie, mia figlia, due bebè, la trama

Antonio Novelli (Neri Marcorè) è fiero della sua famiglia, la bellissima moglie Amalia (Serena Autieri) e la figlia di diciassette anni Noemi (Flavia Gatti), un’adolescente spigliata che si sta affacciando al mondo dei ragazzi senza troppa difficoltà.

Antonio vede la maturità di Noemi come il segno che finalmente si avvicina il momento di libertà che aspetta da anni: potrà finalmente godersi la vita, viaggiare per il mondo insieme ad Amalia. Il problema è che Amalia non è pronta a quella che lei chiama “pensione”, anzi, vorrebbe un secondo figlio. E infatti, dopo una lunga attesa, Amalia finalmente rimane incinta. Ma, sorpresa! Anche Noemi è incinta! Difficile gestire due donne incinte contemporaneamente…Riuscirà Antonio ad arrivare alla fine delle gravidanze sano e salvo?

Mia moglie, mia figlia, due bebè, il cast

Neri Marcorè è Antonio Novelli;

è Antonio Novelli; Serena Autieri è Amalia;

è Amalia; Flavia Gatti è Noemi;

è Noemi; Giampiero De Concilio è Giordani Ricciardi;

è Giordani Ricciardi; Matteo Florio è Fabio Ricciardi;

è Fabio Ricciardi; Mariano Rigillo è Marcello;

è Marcello; Anita Zagaria è Luna.

Mia moglie, mia figlia, due bebè, regista e sceneggiatore

Alla regia del film-tv troviamo Eugenio Cappuccio, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Alberto Taraglio, che per Purché finisca bene ha anche scritto Piccoli segreti, grandi bugie e Il mio vicino del piano di sopra, oltre ad aver scritto numerosi episodi de I Cesaroni.

Dov’è stato girato Mia moglie, mia figlia, due bebè?

Il film-tv è stato girato a Napoli, in particolare al Vomero, a Castel dell’Ovo, Castel Dell’Elmo, la Certosa di San Martino e il lungomare.

Mia moglie, mia figlia, due bebè è una storia vera?

No, il film-tv è frutto della fantasia dello sceneggiatore.