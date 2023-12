Mi presento ai tuoi, Lorena Bianchetti tra game e dating show

Debutta questo pomeriggio, sabato 9 dicembre, alle 14.00 su Rai 2 Mi presento ai tuoi, un dating show sui generis che cerca di guardare a un genere sempre più popolare in tv, che diventa però un’occasione per raccontarsi e per portare al centro del racconto non tanto la coppia quanto le famiglie.

Stando al concept presentato alla vigilia, il cuore della ‘storia’ non è nelle ‘dinamiche di acchiappo’ che il più delle volte costituiscono l’elemento ‘cringe’ o comedy del dating show, quando nei singoli protagonisti e nelle loro famiglie. La chiave scelta verte più sul ‘family game’ che sul dating show tout court, che strizza l’occhio quindi al daytime Rai più di quanto potrebbero fare altri titoli forti del genere presenti nei palinsesti tv, da Matrimonio a prima vista a Naked Attraction.

Mi presento ai tuoi, il format

La formula è la seguente: in ogni puntata una ragazza o un ragazzo, accompagnato da propri genitori, amici e persone fidate, potrà scegliere tra sei ‘pretendenti’ la persona con cui provare ad allacciare una relazione. Certo, uno spunto in sé a tratti ‘inquietante’, ma l’impressione è che l’appuntamento sia più uno spunto narrativo che il focus, puntato piuttosto sulle storie dei singoli protagonisti, il più delle volte con vicende interessanti di per sé, cui si aggiungono le dinamiche di ‘gruppo sentimentale’. A determinare ‘la scelta’ la partecipazione a una serie di giochi e confronti farà emergere le caratteristiche dei partecipanti.Come ha detto la conduttrice in un’intervista all’ANSA, non è la famiglia a scegliere il partner: “Lo scopo del gioco è cercare la bellezza della condivisione: alla fine è sempre il figlio o la figlia che sceglie e cambia, spesso dice ‘non avete capito niente’. Il tema è il confronto”.

In studio, a esaminare le dinamiche in atto – elemento che dà una spolverata di educational e di tutorial – la psicologa Flaminia Bolzan, mentre l’inviata Selenia Orzella andrà a casa del protagonista per raccontare il contesto da cui proviene, incontrando parenti, amici o colleghi. Altro elemento di ‘mediazione’ la presenza, in ogni puntata, di un personaggio dello showbiz che racconterà in un’intervista il proprio rapporto famiglia/sentimenti.

Mi presento ai tuoi è prodotto da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Casta Diva.

Mi presento ai tuoi, la prima puntata

Nella prima puntata il protagonista è Lorenzo, ventottenne siciliano trasferitosi a Londra per lavoro, dal carattere piuttosto testardo e ‘amante’ dell’ultima parola nelle discussioni. Ad accompagnarlo c’è la sua famiglia: la madre Anna avvocato nella vita e un po’ anche in casa, il padre Giorgio e la cugina Giulia. Gioco dopo gioco, il pubblico scoprirà se Lorenzo troverà una ragazza interessante da conoscere tra le sei che hanno partecipato alla puntata e se ascolterà il parere della sua famiglia a riguardo. Tra gli ospiti, Carlo Conti (in collegamento), Barbara Foria e Riccardo Bocca. Lorenzo è un ragazzo carismatico e tanto, tanto preciso.

Mi presento ai tuoi, la conduttrice

‘Sperimentale’ non solo il disegno del format ma anche la conduzione: a guidare il racconto c’è una inedita Lorena Bianchetti, alle prese con le storie di famiglia e di sentimenti. In fondo, però, non una dimensione così lontana da quello che il pubblico conosce.

“Quello che mi ha convinto è che mi permette di mettere insieme i due aspetti di tutta la mia storia professionale, approfondimento e intrattenimento. È un’alternanza che racconta la mia personalità: affrontare tematiche importanti ma anche portare leggerezza e stare in compagnia”

ha dichiarato la Bianchetti in una intervista all’ANSA, chiarendo anche meglio il senso del format:

“Il senso del gioco è quello di mettere a confronto il mondo degli adulti con quello dei ragazzi. L’idea è di poter incontrare una persona interessante, non necessariamente una fidanzata o un fidanzato, anche per una semplice amicizia o per interessi comuni professionali. […] Lo scopo è quello di capire quanto i tuoi, la famiglia, ma anche tutte quelle persone di cui ci fidiamo sappiano veramente di noi e dei nostri gusti. Spesso le perone vicine ci dicono ‘ti conosco come le mie tasche’, ma a volte non è vero e qui lo verificheremo in un confronto anche generazionale”.

Il dating, insomma, è davvero uno spunto. Vedremo, comunque, di cosa si tratta a partire da questo pomeriggio, ogni sabato alle 14.00 su Rai 2.