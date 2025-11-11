“Mi ha tirata per i capelli”. Grande Fratello, degenera la lite: caos e urla

Ancora colpi di scena nella casa del Grande Fratello: uno scherzo ingenuo si è trasformato in una notte di caos. Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara sono infatti state le protagoniste di uno scontro acceso.

Cosa è successo al Grande Fratello

Tutto è iniziato nella serata di venerdì, quando nella Casa più spiata d’Italia Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Francesca hanno pensato di fare uno scherzo a Donatella e di puntarle contro un phon acceso al massimo della potenza. Un gesto che avrebbe dovuto scatenare delle risate ma che alla fine ha causato l’effetto contrario. Donatella soffre infatti di claustrofobia e ha avuto improvvisamente una crisi di panico, che l’ha fatta reagire in modo istintivo e del tutto confuso. La donna ha preso Francesca per un braccio e poi anche i capelli. “Ragazzi basta, mi fate male! Soffro di claustrofobia!“, ha detto la concorrente pugliese. Dopodiché la regia ha cambiato inquadratura.

Il caos non si è placato nemmeno nelle ore successive e, il giorno seguente, Donatella ha scelto la via del silenzio con Jonas, Giulia ma soprattutto con Francesca. Nella notte le due donne si sono ritrovate faccia a faccia e hanno avuto un confronto piuttosto acceso davanti agli altri inquilini. “Da donna adulta, guardami. Mi hai preso per i capelli” – ha sbottato Francesca – “Se io lo avessi fatto con te, come avresti reagito? Una cosa è giocare, un’altra è mettere le mani addosso a qualcuno. Hai avuto una reazione esagerata”. Poi ha continuato: “Un conto è giocare senza mani, un altro è reagire usando le mani. Sei permalosa e secondo me hai avuto una reazione davvero troppo forte. Tu non puoi prendere una persona per i capelli, quello è mettere le mani addosso a una persona, tu questo non lo puoi fare!“.

L’ha così accusata di aver fatto una brutta figura. “Abbiamo capito che con te non si può scherzare” – ha continuato la concorrente – “Questa mattina non ti ho salutata perché mi hai preso per i capelli. Per me è davvero folle quello che hai fatto. Sono gesti brutti che non accetto“. Donatella ha così cercato di spiegarsi, affermando che ad un certo punto le era mancata l’aria e che ha avuto paura quando le è stato puntato il phon in faccia. “Ti ho afferrata per un braccio e, forse, per i capelli… non volevo farti male. Ho sbagliato e ti chiedo scusa. Ma è stata una reazione di panico, non di rabbia“, ha infine concluso.