Mezz’ora in più, il programma di approfondimento politico settimanale, condotto da Lucia Annunziata e in onda tutte le domeniche su Rai 3, torna anche nella stagione televisiva 2021-2022 per accompagnare i telespettatori nell’analisi e nella comprensione dei fatti che si svolgono in Italia e non solo.

Mezz’ora in più 2021-2022: quando inizia

La trasmissione di Lucia Annunziata, secondo quanto da lei comunicato al termine dell’ultima puntata della scorsa edizione, andata in onda lo scorso 13 giugno, dovrebbe ripartire domenica 12 settembre. Da quanto si apprende invece dai listini di Rai Pubblicità la data di partenza sarebbe stata rinviata di sette giorni, slittando così a domenica 19 settembre, che rappresenterebbe comunque un esordio con una settima di anticipo rispetto alla scorsa annata.

Mezz’ora in più 2021-2022: orario

Mezz’ora in più, con questa denominazione dalla stagione televisiva 2017-2018, ha aggiunto progressivamente negli anni un minutaggio pari a quella che era la durata iniziale della trasmissione: dalla mezz’ora di messa in onda degli albori si è arrivati oggi a una trasmissione di praticamente due ore. Il programma parte dopo il notiziario del Tg3 delle 14:15, attorno alle 14:30, per concludere alle 16:30, al termine del segmento dedicato agli esteri, Mezz’ora in più – Il mondo che verrà.

Mezz’ora in più 2021-2022: puntate

Le puntate di Mezz’ora in più vedono ogni settimana succedersi in studio o in collegamento almeno tre ospiti, intervistati tutti dalla padrona di casa, che a volte sceglie anche di farsi affiancare dal collega Paolo Mieli (nella scorsa edizione lo fece, ad esempio, in un’intervista a Matteo Renzi: i due, fra l’altro, sono impegnati in questa stagione nella realizzazione di un programma per Rai 3 che ripercorra lo scenario storico e politico della Presidenza della Repubblica).

Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 2021-2022

Per la seconda edizione consecutiva la trasmissione presenta un segmento dedicato agli esteri, nel quale Lucia Annunziata è affiancata tutte le settimane da Antonio Di Bella, collegato da New York, dove è corrispondente per la Rai. I due conducono insieme un’analisi sui fatti dell’intero globo terrestre.

Mezz’ora in più 2021-2022: contatti

La trasmissione è presente sui social network, con due pagine attive su Twitter e Facebook – su Instagram è presente una pagina, priva di post, riconducibile alla trasmissione. Su Facebook si ha la possibilità di scrivere e inviare un messaggio privato ai gestori della pagina, che fungono da tramite con la redazione del programma.

Mezz’ora in più 2021-2022: streaming

Le puntate di Mezz’ora in più sono fruibili in diretta streaming sul sito RaiPlay, dove sono poi anche recuperabili terminata la messa in onda.