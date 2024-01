L’addio improvviso dei cantanti Matthew e Mew da Amici 23 e soprattutto le motivazioni che hanno spinto i due giovani cantanti a prendere questa decisione estrema così repentinamente, ha continuato a far discutere anche in questi giorni, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni pubblicate dal sito Fanpage.

Per la prima volta, una dei due diretti interessati, ossia Mew, ha deciso di rompere il silenzio e, attraverso un video condiviso sui social, ha deciso di rendere noto il motivo per il quale ha deciso di lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Nessuna fuga d’amore, né tantomeno una gravidanza, come si è vociferato in questi giorni sui social. Mew, infatti, ha deciso di lasciare Amici per un problema di salute mentale riaffiorato durante la sua esperienza nella scuola. In questa prima parte di messaggio, la cantante ha voluto ringraziare Maria De Filippi:

Ho letto tante cose negli ultimi giorni, non darò spiegazioni, ma preferirei condividere con voi una scelta, difficile ma positiva. Il percorso con Amici è bello e impegnativo. Entrare ad Amici è stata, per me, una salvezza. Mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Maria è una donna incredibile, che mi capisce e mi ha sostenuta in ogni momento. Il nostro rapporto rimarrà sempre nel cuore. Sono entrata da nessuno nella scuola e ne sono uscita consapevole dei miei limiti e di come superarli. Per questo, ho deciso di essere sincera, soprattutto con me stessa.

Mew ha ammesso di soffrire di depressione che, di fatto, le stava impedendo di vivere pienamente il percorso artistico all’interno della scuola di Amici:

Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della mia vita, io stavo vivendo il momento migliore della mia vita. Si prende le energie, si prende la fame. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare nulla a nessuno e ci stavo anche riuscendo, poi ho capito però che si può stare male e che è importante parlarne. Con il tempo, ho cominciato ad abituarmi con le forti emozioni di questo percorso e i pensieri oscuri sono tornati, sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, giorno dopo giorno, nonostante l’amore di tutti voi.

Mew, oltre a condividere questo messaggio decisamente importante riguardante la salvaguardia della propria salute mentale, ha voluto anche smentire i famosi rumors sulla sua presunta gravidanza:

Conoscere Matthew è stato bellissimo, mi ha aiutata tantissimo, l’amore è qualcosa di vero e travolgente, non tanto da essere incinta, però! La salute mentale, per chi ne soffre come me da tanti anni, è una priorità. Chi ne soffre sa quanto è difficile rimanere lontani dalle persone che ami e dai propri cari. Abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100%, di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l’ambizione. Prendo i miei dolori e diventeranno musica. La mia voce continuerà a salvarmi. Vi voglio bene.