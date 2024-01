Perché Matthew e Mew hanno lasciato la scuola di Amici 2024? Le ipotesi

Un po’ come accadde, lo scorso anno, con il ‘noce moscata gate’, ad oggi, l’uscita di scena di Matthew e Mew è avvolta nel mistero. Dopo un breve accenno di Maria De Filippi nella scorsa puntata di domenica, dei due cantanti si sono perse ogni traccia. Anche, dai rispettivi social, non trapelano aggiornamenti. Salvo qualche sporadico like affidato ai fan, i due ex allievi di ‘Amici‘ hanno preferito rifugiarsi nel silenzio più totale.

In un articolo di ‘Fanpage.it’, postato oggi, si è cercato di far chiarezza su quello che è accaduto in casetta prima che i due fidanzati decidessero, di comune accordo, di abbandonare il programma. Si legge:

“Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, Mew e Matthew non si sarebbero consultati con nessuno prima di abbandonare la scuola. Hanno lasciato la casetta e gli studi dai quali va in onda il programma con mezzi propri, senza fermarsi a parlare con chi lavora dietro le quinte della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Una fretta che ha impedito qualsiasi tentativo di far ragionare i due”.

Matthew, specialmente, nelle ultime settimane, ha avuto un percorso assai travagliato. Dopo aver lasciato il team di Rudy Zerbi, è stato preso nella squadra di Anna Pettinelli. Mostrando una certa insofferenza nei confronti delle regole della scuola che, forse, l’hanno convinto ad interrompere anticipatamente la strada verso il serale. La giovane compagna, invece, tra le papabili vincitrici di questa edizione di ‘Amici’ sembra aver rinunciato ad inseguire il sogno della musica per amore.

I due diretti interessati commenteranno, prima o poi, quello che, agli occhi di tutti, sta diventando un vero e proprio caso nazionale?

Questa storia (se fossero confermate le indiscrezioni), per certi versi, ricorda la vicenda che, molti anni fa, vide protagonista Enrico Nigiotti ed Elena d’Amario. Il cantautore, allora fidanzato con la ballerina, dopo il ballottaggio, volle lasciare la trasmissione per preservare il posto della sua compagna di squadra.