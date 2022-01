Meteo spazio atterra da martedì 18 gennaio su Rai Gulp e Rai play

Spazio: ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani nuovi mondi alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima! Si aprivano, anzi si aprono cosi tutti gli episodi della serie storica, quella degli anni sessanta, di Star trek. Quella per intenderci con il capitano Kirk ed il signor Spock. Per i puristi e fans di questa serie di fantascienza, quella degli anni sessanta è la vera serie di Star trek, a cui si è aggiunta poi in seguito la “next generation” con il capitano Picard, più tutta una serie di declinazioni, fra la Voyager, Deep space nine, fino all’Enterprise, sulle quali forse occorre stendere un velo pietoso, ma lasciamo stare. Tutta questa introduzione per parlare di una nuova iniziativa dei canali di Rai ragazzi dal titolo “Meteo spazio“.

Di cosa si tratta? E’ un nuovo programma televisivo, il primo per altro, che ogni settimana spiegherà ai ragazzi e alle persone curiose dei vasti orizzonti, che tempo fa nel sistema solare. Si tratta di una nuova produzione appunto di Rai Ragazzi, realizzata con il team di Rai Pubblica Utilità. Meteo Spazio andrà in onda da martedì 18 gennaio 2022 alle ore 16:40 su Rai Gulp e disponibile anche su Rai play.

In particolare ogni martedì il simpatico Riccardo Cresci, che già conduce sul medesimo canale il programma Green meteo, racconterà ai giovani telespettatori del canale diretto da Luca Milano cosa succede sul sole e sugli altri pianeti e insieme alla giovane esperta Linda Raimondo affronterà con linguaggio semplice e chiaro argomenti legati all’astronomia, al pianeta terra, al sistema solare e a tutte le recenti scoperte scientifiche.

Nel corso della serie di puntate previste ci saranno collegamenti con alcuni giovani scienziati. “Meteo Spazio” è un programma scritto dall’ottima Claudia Adamo, con la regia di Francesco Maltarello.