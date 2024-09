Dal 25 settembre, su RaiPlay, sarà disponibile in boxset, Mestieri della Tv, dedicato alle figure professionali che lavorano in tv, dietro le quinte.

Nell’ambito dei festeggiamenti per il settantesimo compleanno della Tv, con la Rai che dava il via alle sue trasmissioni televisive precisamente il 3 gennaio 1954, su RaiPlay sarà disponibile in boxset, Mestieri della Tv, una serie di documentari dedicata alle figure professionali fondamentali per la realizzazione di un prodotto televisivo, una bella idea che rende omaggio alle persone che lavorano dietro le quinte e che potrebbe interessare coloro che hanno l’obiettivo di lavorare nel mondo della televisione ma non davanti alla telecamera.

I nove documentari, dalla durata di 20-25 minuti ciascuno, saranno disponibili da mercoledì 25 settembre 2024. L’obiettivo di Mestieri della Tv è quello di descrivere, stando al comunicato ufficiale, “le scommesse tecniche e gli sforzi ideativi di quegli uomini che con il proprio lavoro, rendono possibile mettere a punto i contenuti in palinsesto 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

Marco Cunsolo, direttore della Produzione TV, nelle sue dichiarazioni ufficiali, sottolinea che ogni documentario è indipendente da tutti gli altri:

Per la prima volta i protagonisti di una serie sono coloro che solitamente stanno dietro alle quinte e ogni giorno contribuiscono alla realizzazione dei programmi. Questo programma ritrae una Rai inedita, un’altalena di voci, immagini e storie di chi fa della propria passione una professione. L’intera serie è strutturata in modo che, puntata dopo puntata, si arrivi a una visione complessiva delle attività televisive. Ogni documentario potrà comunque essere fruito singolarmente autosostenendosi narrativamente in modo del tutto indipendente dagli altri.

Ogni documentario, quindi, sarà dedicato ad una figura professionale precisa o ad una serie di mansioni collegate tra loro: il regista, lo scenografo e il responsabile della fotografia, i grafici, i consulenti musicali, gli addetti alla post-produzione, alla produzione delle news, i tecnici della regia e delle riprese, i truccatori e i costumisti.

Mestieri della Tv è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, Rai Produzione TV e Rai Teche.