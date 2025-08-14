“Messa alla porta”. Belen e Cecilia, i motivi del litigio. Le due sorelle sempre più distanti

Perché Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato? A che punto è il loro rapporto? Ecco tutta la verità sul loro allontanamento.

Belen e Cecilia Rodriguez sono sempre state molto unite, ma nell’ultimo periodo si vocifera di un loro allontanamento. Un gelo che dura ormai da mesi e che pare non abbia avuto ancora la forza di placarsi. La sorella Rodriguez sta tra l’altro per vivere una delle emozioni più forti della sua vita, dato che sta per diventare mamma per la prima volta. Con la nascita della sua piccola, Belen sarà zia, ma nonostante questo le due giovani donne non si parlerebbero da tempo. In passato le due hanno anche lavorato insieme, creando la propria attività imprenditoriale del marchio di abbigliamento Me Fui, ma al momento non sono stati svelati dettagli in più sulla loro presunta lite. Nè tantomeno le dirette interessate hanno proferito parola.

Cosa è successo tra Belen e Cecilia Rodriguez

A parlarne è stato, in più occasioni, il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha infatti svelato che Belen sarebbe in realtà propensa a una rappacificazione con la sorella, a cui è sempre stata molto legata. Cecilia avrebbe però negato un nuovo avvicinamento, anche se manca poco tempo alla nascita della sua prima figlia (e della prima nipotina di Belen). Parpiglia si è quindi espresso nella sua ultima newsletter e, a tal proposito, ha detto: “Ancora una volta Belén è stata messa alla porta, anzi Cecilia non ha voluto nemmeno incontrarla“.

Le indiscrezioni dicono che in tutta questa storia sarebbe coinvolto anche Ignazio Moser, marito di Cecilia e padre della sua bambina, che la showgirl ha conosciuto durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello e con cui ha una relazione che dura ormai da tanti anni. “Il muro (come abbiamo raccontato da sempre), che vede al centro del caso e del caos la figura di Ignazio Moser, marito di Cecilia, è invalicabile“, ha continuato Parpiglia sul suo portale. Pare quindi che Cecilia preferisca, nonostante il lieto evento, mantenere le distanze da sua sorella. Le due si sarebbero allontanate lo scorso 5 marzo e da allora il loro rapporto si sarebbe chiuso proprio per volontà di Cecilia.

Cecilia Rodriguez presto mamma

La “piccola” Rodriguez è incinta e aspetta una bambina che si chiamerà Clara Isabel. La diretta interessata ha annunciato la lieta notizia lo scorso maggio, nel giorno della Festa della Mamma, un post pubblicato sui social insieme al marito Ignazio Moser. I due si sono sposati a giugno 2024 e da tempo avevano espresso il desiderio di allargare la famiglia. In questo ultimo periodo, Cecilia ha condiviso con i suoi fan l’evoluzione della gravidanza, mostrando il pancione e parlando anche di tutte le emozioni e i cambiamenti fisici che una futura mamma affronta. Nei mesi ha preso circa 13 chili, ma più volte si è detta serena e felice per questa avventura che la aspetta. La bambina dovrebbe nascere a metà ottobre.