Manca ancora l’annuncio della data di uscita (per ora dobbiamo accontentarci di un generico “autunno”, anche se non possiamo non pensare al periodo di Halloween), ma Netflix ha deciso di iniziare a deliziare coloro che attendono il debutto nel mondo delle serie tv di Tim Burton con il primo teaser trailer di Mercoledì.

Cosa sappiamo di Mercoledì di Tim Burton dal teaser

Un teaser solitamente rivela poche informazioni e mostra poche immagini, ma nel caso di Mercoledì riusciamo a carpire molto sia della trama che del tono che Burton stesso (alla regia degli otto episodi, scritti da Al Gough e Miles Millar, creatori di Smallville) ha voluto dare al progetto.

Al centro della serie c’è appunto il personaggio di Mercoledì Addams (Jenna Ortega), rimbalzata da scuola a scuola a causa della sua difficoltà di integrarsi e, soprattutto, di reagire agli scherzi degli altri studenti. Effettivamente, gettare dei piranha nella piscina della scuola non è un buon biglietto da visita.

Su decisione di papà Gomez (Luis Guzmán) e di mamma Morticia (Catherine Zeta-Jones), per Mercoledì si aprono le porte di una nuova scuola, la Nevermore Academy, la stessa in cui si incontrarono anni prima. Sarà la scuola giusta per Mercoledì? Tra nuove compagne di classe troppo entusiaste e, soprattutto, una serie di delitti che sconvolgono la comunità locale ed un mistero che ha riguardato i suoi genitori 25 anni prima, sembra proprio di sì.

Mercoledì di Tim Burton, il cast tra Jenny Ortega, Catherina Zeta-Jones e Christina Ricci

Il cast di Mercoledì è estremamente affascinante e, a giudicare dal teaser, molto azzeccato. Fin dalla scelta dell’attrice che interpreta la protagonista, ovvero Jenna Ortega: vista in Jane the Virgin, Harley in mezzo e You, sembra essere riuscita ad entrare in pieno nella parte della figlia di Morticia e Gomez.

Da citare, però, anche la presenza di Catherine Zeta-Jones, che qui presta il volto alla mitica Morticia Addams, e di Gwendoline Christie (Game of Thrones e di recente vista in The Sandman), ora nei panni di Larissa Weems, preside della Nevermore Academy. Ma tra i tutti i ruoli, il più atteso è forse quello di Christina Ricci: colei che nel 1991 e nel 1993 fu proprio Mercoledì nelle due pellicole dedicate alla famiglia Addams, interpreterà Marilyn Thornhill, ruolo su cui però vige ancora il massimo riserbo.

Il resto del cast, invece, include Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley Addams, il fratello di Mercoledì) Jamie McShane (Sceriffo Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J. Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus) e Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott).

Quando esce Mercoledì su Netflix?

Come detto, per ora Netflix si è limitato a dire che la serie sarà disponibile nei Paesi in cui è attivo il servizio “in autunno”. Il che vuole dire tutto: potremmo vedere la serie nelle prime settimane di ottobre, oppure ad autunno inoltrato o addirittura a dicembre. Certo è che, come dicevamo in apertura, è difficile non pensare ad un lancio in occasione di Halloween. Il 31 ottobre 2022 cade di lunedì: e se Netflix decidesse di fare uscire la serie il 2 novembre, giorno dei morti, che cade di… mercoledì? Non ci resta che aspettare.