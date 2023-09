Si apre una nuova era per Il mercante in fiera al via da questa sera, lunedì 25 settembre 2023, nel preserale di Rai 2. Il game show condotto da Pino Insegno si presenterà con tante novità a partire dalla rete che lo manderà in onda. Il programma infatti si trasferisce da Mediaset ad una rete Rai. Il mercante in fiera, così com’era stato conosciuto su Italia 1, avrà al suo interno un personaggio divenuto famoso nelle stagioni passate del gioco: la gatta nera.

Il ruolo, rivestito da Ainett Stephens nelle prime due stagioni (trasmesse nel periodo gennaio/giugno 2006 e settembre/novembre 2006) passerà in eredità a Lavinia Abate.

Lavinia Abate: Età, altezza, curiosità sulla gatta nera de Il mercante in fiera

19 anni, nata a Roma, Lavinia ha vinto Miss Italia 2022 ed è risultata la seconda Miss Italia più giovane della storia del concorso. Oltre a questo, ha vinto il titolo di Miss Eleganza anche Sarà lei ad affiancare Pino Insegno nella nuova avventura televisiva. Alcune curiosità che la riguardano: ha i capelli lunghi castano chiaro, gli occhi color nocciola, ed è alta 1,76. Ha studiato al liceo scientifico.

E’ appassionata di danza, la pratica da ben 12 anni e attualmente si dedica a quella moderna/contemporanea. Non solo ballo, Lavinia ha fatto parte del coro dell’Accademia Di Santa Cecilia per nove anni. Studia composizione e ama cantare e creare musica.

Tra i suoi sogni, anche un futuro come cantautrice o compositrice.

Secondo quanto riporta il sito ufficiale di Miss Italia, la nuova gatta nera de Il mercante in fiera si definisce modesta, sensibile e “trasparente”. Suo padre si chiama Fiorenzo, mentre sua madre Camilla. Lavinia è la seconda di tre figli, i suoi due fratelli sono Federico, 23 anni, e Ludovico di 13.

In più la ragazza ha dovuto affrontare un problema legato alla scoliosi, di cui ha sofferto dall’età di 13 anni: “Ho dovuto portare il busto rigido negli ultimi cinque anni” disse parlando di sé. “L’ho tolto la scorsa estate (2022, ndr). I medici e fisioterapisti dell’Isico (Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale) che mi hanno seguito, sono stati i miei angeli”.

L’ostacolo però non le ha fatto paura, il tempo ha forgiato un carattere determinato ed ha saputo superare la difficoltà arrivando all’incoronazione di Miss Italia poco meno di un anno fa: “Indossare il corsetto mi ha dato molte insicurezze e limitazioni, inizialmente mi sentivo diversa, avevo paura del giudizio degli altri. Adesso tutto questo mi ha resa più forte e mi ha fatto capire che non devi mai rinunciare a quello che ami fare, nonostante gli impedimenti. Oggi posso dire che nel 2022 ho raggiunto un doppio traguardo: la mia vittoria contro la scoliosi e quella di Miss Italia“.

Lavinia al momento non sarebbe fidanzata, ma il suo uomo ideale dovrebbe avere una mente aperta ed appoggiarla nelle sue passioni. Non segue il calcio, ma simpatizza per la Roma in quanto è la sua città.

Attiva sui social, la 19enne è seguita su Instagram da 12mila followers.