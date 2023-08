Andrà in scena il 3 settembre prossimo in Piazza Suor Maria Giovanna Laselva (ingresso gratuito con posti a sedere) a Polignano a Mare, in provincia di Bari, la dodicesima edizione di Meraviglioso Modugno Show, la serata-evento dedicata all’opera di Domenico Modugno che anche quest’anno sarà proposta in televisione, per la precisione venerdì 8 settembre in seconda serata su Rai1, intorno alle 23.15. Alla conduzione ci sarà Alessandro Greco (l’anno scorso c’era Enrico Ruggeri), con la partecipazione di Maria Cristina Zoppa, direttrice artistica di Meraviglioso da undici anni, inviata Rai Italia e Radiotuttaitaliana. La regia sarà affidata a Duccio Forzano. Meraviglioso Modugno Show verrà trasmesso in tutto il mondo su Rai Italia. Media partner dell’evento Rai Radiotuttaitaliana, che dedicherà degli speciali a tutta la serata.

Tra gli ospiti ci sarà Madame, alla quale la direzione artistica della manifestazione ha assegnato il Premio Modugno 2023. È la prima volta che il riconoscimento viene assegnato a una donna (nelle scorse edizioni il Premio Modugno era invece stato attribuito ad Ermal Meta, a Diodato, a Brunori Sas e a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro).

Saranno presenti anche i The Kolors, protagonisti di questa estate musicale con il tormentone Italodisco. Del cast faranno parte anche Ermal Meta, già co-conduttore nel 2016, e Mario Incudine. Inoltre ci sarà spazio per gIANMARIA, ex concorrente di X Factor e vincitore di Sanremo Giovani 2022 e Maninni, giovane promessa e realtà della musica pugliese, che ospiterà in una cover fortemente legata al tema di quest’anno un altro cantautore pugliese, Lamacchia, in arrangiamenti dai suoni votati al futuro che esaltano l’attualità dell’opera di Modugno.

Il format tv è firmato da Franca Gandolfi Modugno, moglie di Domenico Modugno, e da Maria Cristina Zoppa. La produzione è a cura di Consorzio Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo, con il sostegno del Comune di Polignano a Mare, della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.