Meraviglie 2022 di Alberto Angela: quando inizia, puntate, tappe

Dopo l’evento natalizio di Stanotte a Napoli, Alberto Angela torna su Rai 1 con le nuove puntate di Meraviglie – La Penisola dei tesori, serie dedicata ai patrimoni Unesco in Italia e che arriva alla sua quarta edizione. La prima è andata in onda nel gennaio 2018 con le prime quattro puntate, la seconda è stata trasmessa da Rai 1 nel marzo 2019, quindi la terza è arrivata ad aprile 2020, in pieno lockdown. La Pandemia ha ovviamente rallentato la produzione, ma dopo più di anno Alberto Angela e la sua squadra sono pronti a proporre nuove puntate – e nuovi viaggi – nella Penisola dei tesori.

Meraviglie, quando va in onda

L’edizione 2021-2022 di Meraviglie debutta martedì 28 dicembre in prima serata su Rai 1: l’orario previsto è le 21.25 (ma prima delle 21.35 ormai è difficile che si parta).

Meraviglie, puntate

Il programma è costruito perché ogni puntata si articoli in tre diverse tappe, ciascuna ambientata in una zona diversa del Paese (Nord, Centro, Sud) e con una diversa caratterizzazione storica. Anche in questa stagione sono previste 4 puntate, in onda il martedì sera.

Tra le tappe delle varie puntate le Ville Vesuviane del Miglio d’Oro, la Sicilia, la Liguria, la Lombardia, le Isole Borromee, il pozzo di San Patrizio a Orvieto, giusto per citarne alcune.

Prima puntata, 28 dicembre 2021

La prima puntata di Meraviglie si muove tra Procida e Ischia, Lucca e la Val d’Aosta

Parlando da Procida, Capitale della Cultura per il 2022, non si può partire che da marina Corricella, con le sue case colorate – simbolo di bellezza e sacrificio, come ha spiegato lo stesso Alberto Angela – per arrivare poi al Castello Aragonese di Ischia e la Piscina Mirabilis di Baia.

Seconda tappa a Lucca, con le sue meraviglie medievali, dalla splendida piazza al giardino pensile della Torre Guinigi, dalle mura intatte che abbracciano la città. Quindi le ricchezze del Duomo e le bellezze nascoste di Palazzo Pfanner.

Al Nord si fa tappa nel Parco del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta, col castello di Fenis e il Pont d’Ael.

Meraviglie, la squadra di Alberto Angela

Meraviglie, come Stanotte a…, è un programma interamente prodotto dalla Rai. È un programma di Alberto Angela, scritto con Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto, realizzato a cura di Nicoletta Zavattini, produttore esecutivo Monica Giorgi Rossi e con la regia di Gabriele Cipollitti.

Meraviglie, streaming

Meraviglie va in onda su Rai 1, su Rai 1 HD (DTT, 501) ed è visibile in 4K su Tivusat. Inoltre va in streaming su RaiPlay, dove è visibile poi anche on demand.