Mentana contro Bandecchi: “Spero di non vederlo più in tv”. Ma va ospite soprattutto a La7

Enrico Mentana va all’attacco di Stefano Bandecchi. L’appello viene lanciato durante la conduzione del telegiornale di La7: “Speriamo di non vederlo più in televisione, spero io personalmente di non vederlo più in televisione perché è il sonno della politica, che poi genera mostri come in questo caso”.

Parole dure, pronunciate lunedì sera, durante l’edizione delle 20, a commento dell’ennesimo episodio che ha visto protagonista il sindaco di Terni. Durante la discussione in consiglio comunale di un atto proposto dalle minoranze sulla violenza di genere, il primo cittadino si è lasciato andare a dichiarazioni ritenute sessiste ed omofobe: “Un uomo normale guarda il bel cu*o di una donna e forse ci prova anche. Poi, se ci riesce, se la tromba anche. Se poi non ci riesce, prende e torna a casa. Offendetevi quanto cazzo vi pare, questa è la mia idea”.

Al netto della questione politica, l’affondo di Mentana rappresenta soprattutto una critica televisiva, con un monito palese rivolto alla sua stessa emittente. Bandecchi, infatti, è spesso ospite nei programmi di La7, con la rete diretta da Andrea Salerno che vanta il primato rispetto a tutti gli altri canali.

Nel mirino finisce pertanto Corrado Formigli, seppur non citato. Bandecchi, solo in questa stagione, è apparso a Piazzapulita il 14, 21, 28 settembre, il 5 ottobre e il 16 novembre.

Altro salotto in cui il sindaco si affaccia spesso è L’Aria che tira. Qui l’ultimo invito risale allo scorso 19 gennaio, quando si è scagliato contro il provvedimento del Comune di Bologna sul limite dei 30 chilometri orari.

Qualche mese fa TvBlog interpellò proprio Formigli sul motivo dei continui inviti a Bandecchi, che in estate – sempre in consiglio comunale – aveva sfiorato la rissa con un esponente dell’opposizione.

“Non ho preclusioni – rispose il giornalista – ho avuto in studio esponenti di Casa Pound, ho intervistato David Irving che affermò robe terribili sulle camere a gas. Faccio semplicemente il mio lavoro. Quando ho invitato Bandecchi l’ho fatto confrontare con persone che lo hanno attaccato. In consiglio comunale, a mio avviso, ha assunto atteggiamenti fascisti, non ho problemi a dirlo. I talk registrano quello che già c’è, siamo dei sismografi”.

Non esattamente l’opinione di Mentana.