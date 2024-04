L’eterno ritorno di titoli, personaggi e storie tanto amati tra gli anni Novanta e Duemila da una generazione oggi di adulti che, però, evidentemente è tanto succulenta quanto quella dei giovani appartenenti alla Gen Z. È la premessa necessaria per darvi due notizie, uscite a poche ore di distanza l’una dall’altra, relativamente ai possibili (nulla ancora è certo) revival di due serie tv cult del passato, ovvero Melrose Place ed Heroes.

Melrose Place torna con i protagonisti originali?

Dal 1992 al 1999 la Fox mandò in onda Melrose Place, spin-off di Beverly Hills, 90210 che guardava però ad un pubblico più adulto, sia per tematiche che per i personaggi coinvolti. La serie era ambientata in un complesso di appartamenti denominato, appunto, Melrose Place, a West Hollywood, un distretto della città di Los Angeles. La serie seguiva lo sviluppo delle storie di chi viveva o frequentava quegli appartamenti, portando davanti allo spettatori vicende legate ai temi più disparati.

A quanto pare, Cbs Studios sta lavorando ad un revival di questa serie, che coinvolgerà tre delle attrici protagoniste, ovvero Heather Locklear, Laura Leighton e Daphne Zuniga, interpreti rispettivamente di Amanda Woodward (presente in tutte e sette le stagioni), Sydney Andrews (nelle prime cinque) e Jo Reynolds (nelle prime quattro). Nelle idee del progetto, sviluppato da Lauren Gussis (Insatiable), si vorrebbe fare in modo che anche altri componenti del cast originale tornassero ad interpretare i ruoli che portarono in tv ormai trent’anni fa.

La nuova serie tv dovrebbe partire da una triste premessa, ovvero la morte di uno dei personaggi storici della serie. Un lutto che riunirà tutti gli altri personaggi e che aprirà vecchie ferite, riaccenderà fiamme sopite o alimenterà nuovi contrasti, il tutto ovviamente con un gruppo di nuovi personaggi a fianco di quelli storici. Il progetto, attualmente, non è ancora stato acquistato da nessuno, ma gli studios lo stanno proponendo sia a canali tv che a piattaforme.

Torna Heroes, con Eclipsed?

Altro ritorno potrebbe essere quello di Heroes. La serie fantascientifica che divenne un vero e proprio fenomeno globale nel 2006 (per poi sgonfiarsi lentamente fino alla chiusura dopo quattro stagioni) sta finendo in questi giorni -non a caso in quelli successi all’eclissi solare visibile negli Stati Uniti: il logo della serie riprende proprio un’eclissi-sui tavoli di network e piattaforme con la proposta di un nuovo revival.

Intitolata Heroes: Eclipsed, dietro al progetto c’è il creatore della serie tv originale Tim Kring, che avrebbe intenzione di riportare sul piccolo schermo la storia di un gruppo di nuovi “evos” (ovvero “evolved humans”, esseri umani che hanno sviluppato poteri eccezionali), alle prese con vecchi e nuovi nemici ed una minaccia per tutto il mondo.

I personaggi, a cui potrebbero affiancarsi quelli già visti nella serie originale, sarebbero così alle prese con una situazione molto simile a quella della prima storica stagione, quando il tormentone “Salva la cheerleader, salva il mondo” contribuì alla popolarità della serie. Anche in questo caso, siamo alle fasi preliminari del revival, che è stato proposto sia alla Nbc (che ha mandato in onda l’originale) che ad altri braodcaster.

Due titoli già riproposti in passato

Se vi sembra che questi due titoli siano già stati riproposti in passato, non sbagliate. Nel 2009 The Cw propose un sequel di Melrose Place (sulla falsariga di quello legato a Beverly Hills, 90210), la cui premessa era l’omicidio di Sydney. Evidentemnte, essendo Laura Leighton coinvolta nel nuovo revival, la linea narrativa del sequel durato una sola stagione non sarà presa in considerazione.

Anche Heroes fu riportato in tv, dalla Nbc, nel 2015, con Reborn, ideale seguito della serie madre con la solita formula che includeva alcuni componenti del cast storico a numerosi altri volti nuovi. Eclipsed, se sarà prodotto, non dovrebbe avere “conflitti” con Reborn.

Quel che ci lascia perplessi è l’ennesima riproposizione di due titoli, cult nella loro prima presentazione e poi, nel loro revival, meno di successo. Che senso ha, allora, puntare ancora una volta su Melrose Place ed Heroes se già nel passato (più o meno) recente il tentativo di riproporli ha fallito? O, forse, dovremo chiederci che fine ha fatto quella voglia sincera e audace di proporre, tentare e scommettere su storie nuove, volti inediti e racconti capaci di diventare cult nella tv di oggi. L’eterno ritorno farà bene ai bilanci degli studios, ma non per sempre.