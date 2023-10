Rai 2 inaugurerà questa sera una nuova serie di documentari crime dal titolo Delitti in famiglia. Saranno tre appuntamenti in prima serata accompagnati da Stefano Nazzi, autore del podcast Indagini realizzato da Il Post. Si tratterà di tre documentari che avranno al centro omicidi compiuti nell’ambito famigliare. Il primo caso affrontato sarà quello di Melania Rea, mentre nelle prossime settimane si parlerà dell’omicidio del piccolo Lorys Stival e di quello dei membri della famiglia Carretta ad opera di uno dei suoi stessi componenti.

Delitti in famiglia, Il caso Melania Rea

Il primo documentario di questa serie è incentrato sull’omicidio di Melania Rea. Scomparsa il 18 aprile del 2011 a Colle San Marco (Ascoli Piceno), viene ritrovata due giorni dopo, in un bosco, trafitta da trentacinque coltellate. A infliggergliele sarebbe stato il marito Salvatore Parolisi, caporalmaggiore dell’Esercito, inizialmente condannato a trent’anni di reclusione, poi ridotti a venti.

Nelle settimane successive l’attenzione mediatica si concentrò sulla relazione che Parolisi intratteneva con una giovane ex allieva della scuola militare in cui insegnava. Melania Rea finì così per risultare vittima una seconda volta. A distanza di più di dieci anni dalla sua scomparsa, cercheranno di riportarla al centro del racconto i suoi famigliari.

A parlare, infatti, nel documentario saranno i genitori della ragazza e il fratello. Vittoria Garafolo, la madre di Melania Rea, romperà un silenzio durato 12 anni per tornare a parlare della figlia davanti a delle telecamere. Nel documentario sarà inoltre contenuto un audio-racconto esclusivo dell’amica d’infanzia di Melania, Imma Rosa.

Interverranno, inoltre, nel documentario Alfredo Ranelli, titolare del chiosco di Colle San Marco, luogo della scomparsa della donna, il giornalista Pino Rinaldi, la psicologa e psicoterapeuta Margherita Carlini, il Tenente Colonello Amedeo Consales, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Avellino, il Tenente Colonello Roberto D’Ortona, Capo dell’Ufficio Comando Provinciale di Macerata, il medico legale Adriano Tagliabracci, Mauro Gionni, avvocato della famiglia Rea, e Valter Biscotti, avvocato di Salvatore Parolisi.

Il primo documentario del ciclo Delitti in famiglia, Il caso Melania Rea, è prodotto da Stand by me, in collaborazione con Rai Documentari. Prodotto da Simona Ercolani, scritto da Lorenzo De Alexandris e Bianca Rondolino, è diretto dallo stesso De Alexandris. La messa in onda è prevista per questa sera, su Rai 2, alle ore 21:20 circa.