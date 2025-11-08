Megan Gale, che cosa fa oggi l’ex superstar della tv

Icona in assoluto della televisione italiana degli anni Novanta, Megan Gale è diventata famosa nel Bel Paese per essere il volto di una campagna promozionale della compagnia telefonica Omnitel, oggi Vodafone. Fu una delle prime modelle ad ottenere un così strepitoso successo grazie a uno spot televisivo, da quel momento infatti la sua carriera nel mondo dello spettacolo fu tutta in ascesa. Ma cosa fa oggi la bella australiana?

Divenuta una celebrità, ha lavorato per diversi anni nel mondo dello spettacolo italiano, per poi allontanarsi dai riflettori, mettere su famiglia e fare praticamente tutt’altro. Nata a Perth, in Australia, nel 1975, lo scorso 7 agosto ha compiuto 50 anni e, a giudicare dalle diverse foto che condivide sul suo seguitissimo profilo Instagram, continua ad avere una forma fisica perfetta, oltre a portarsi benissimo l’età che ha.

Megan Gale oggi, chi è il marito, quanti figli ha: tutto su di lei

Megan Gale nel 2008 si è allontanata dal mondo della moda e dello spettacolo e ha deciso di trasferirsi nuovamente in Australia, dove ha incontrato l’amore. Qui ha conosciuto il celebre giocatore di football australiano, Shaun Hampson, che ha 13 anni in meno di lei. Assieme hanno costruito una famiglia, nel 2014 la coppia ha avuto il primo figlio e nel 2017 una bambina.

Oggi Megan Gale ha praticamente cambiato vita, vive a Melbourne e promuove il benessere fisico, psichico ed emozionale attraverso il sito The Mindful Life, che offre percorsi per avere uno stile di vita sano in un mondo in cui la frenesia è all’ordine del giorno. E, guardando il volto disteso dell’ex modella australiana, potremmo affermare con certezza che questi suggerimenti sembrerebbero funzionare. L’ultima volta che la Gale è stata sotto i riflettori è stata nel 2015 quando ha avuto una parte nel film Mad Max: Fury Road, dove interpretava Valkirye e quando nello stesso anno, ha sfilato sul tappeto rosso del Festival di Venezia, mostrando a tutti la sua bellezza.

Megan Gale in Italia ha avuto un successo strepitoso, arrivando a condurre anche il Festival di Sanremo con Raffella Carrà nel 2001. Un traguardo importantissimo e, ai tempi, tappa quasi obbligata per chi volesse lavorare nel mondo dello spettacolo. L’ex modella australiana ha recitato anche in un Cinepanettone, altra dimostrazione di quanto fosse un personaggio seguito all’epoca, prendendo parte a Vacanze di Natale 2000. Memorabile l’immagine della gale con un completo di pelle nera aderente e un colbacco dello stesso colore.

Come abbiamo detto parliamo di una vera icona della televisione italiana dalla metà degli anni Novanta fino agli inizi del 2000. Oggi ha anche una linea di prodotti per l’igiene dei bambini, detergenti rigorosamente naturali e sostenibili, un’idea che è nata dopo che è diventata madre. Megan Gale ha un profilo Instagram che vanta 450mila followers, qui promuove i suoi prodotti, ma condivide anche molte tenere immagini della sua famiglia e di momenti felici vissuti con i figli e il compagno. Nel 2020 l’ex modella ha vissuto un dramma, la perdita del fratello, trovato morto in circostanze sospette in un bosco, per lei è stato un grandissimo dolore.