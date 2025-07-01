Mediaset, tutte le novità di settembre: le ipotesi Gerry Scotti e Enrico Papi

Anche Mediaset sta lavorando ai nuovi palinsesti televisivi e, a quanto pare, l’azienda del Biscione starebbe valutando diverse ipotesi, tra cui anche tante novità che riguarderebbero due conduttori moto noti e amati dal pubblico, come Gerry Scotti ed Enrico Papi. Sembrerebbe che si stia pensando di riformulare l’access prime time, da sempre fascia più appetibile in termini di ascolti e anche il preserale.

E in questa scacchiera, secondo quanto riportato da Davide Maggio, pare ci siano da collocare Scotti e Papi con i loro programmi. La grande novità, in primis, riguarderebbe The Wall, programma che Gerry Scotti vorrebbe in access prime time, ma c’è un problema logistico che riguarderebbe il muro del game show, che non c’è più, quindi si dovrebbe comprendere come registrare il format.

Mediaset, cosa arriva in access prime time e in preserale

Vista, dunque, l’impossibilità di far arrivare in onda The Wall, a Mediaset starebbero pensando di collocare la Ruota della Fortuna in access prime time, le registrazioni inizieranno il prossimo 7 luglio e potrebbero esserci dei cambiamenti in vista della ricollocazione oraria. Dovrebbe esserci una band e il pubblico vestito da sera. Le nuove puntate dovrebbero arrivare a settembre, ma c’è chi dice che potrebbero essere mandate in onda anche prima, ma ovviamente si tratta solo di supposizioni.

Cosa accadrà, invece, al preserale? Per questa fascia oraria ci sono diverse ipotesi, che dipenderebbero dalla messa in onda de La Ruota della Fortuna. Qualora le nuove puntate partano quest’estate, Paperissima migrerebbe in preserale, altrimenti la si potrebbe lasciare nel weekend, mandando in onda il game show di Scotti dal lunedì al venerdì.

Ma un’altra ipotesi che si sta facendo strada sarebbe quella di far tornare Sarabanda con Enrico Papi, che andrebbe proprio nella fascia preserale. In più ci sarebbero ancora da “smaltire” 40 puntate di Avanti un Altro, che andrà capito dove collocare. Chiaramente da una decisione dipendono tutte le altre, per questo al momento non vi è alcuna certezza e bisognerà capire cosa si sceglierà di mandare in onda e cosa no.

Anche la fascia pomeridiana, a parte alcuni programmi – come Uomini e Donne – per cui non ci sarebbe alcun cambiamento, novità sono previste per tanti altri format, tra cui Pomeriggio Cinque, dove andrà via Myrta Merlino e ancora non si ha la certezza di chi la sostituirà. In questo caso sono circolati diversi nomi, come quello di Gianluigi Luzzi, ma anche qui nn vi sono certezze e bisognerà attendere le presentazioni ufficiali. Tornerà anche il Grande Fratello che, nonostante le varie voci, alla fine non sarà cancellato dai palinsesti, anzi dovrebbe andare in onda a partire da settembre. Quel che è certo e che l’azienda del Biscione è a lavoro per ottimizzare al massimo i suoi programmi.