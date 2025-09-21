Mediaset stravolge la programmazione di ottobre: tante le soprese in arrivo

Negli ultimi mesi Mediaset ha stravolto più volte la programmazione, ha adeguato i palinsesti per far fronte alla concorrenze e in diverse occasioni è riuscita a vincere la gara dell’Auditel. E se durante l’estate diverse soap turche sono state sospese come Tradimento e Segreti di Famiglia, altre hanno fatto il loro debutto: tra queste La forza di una donna, che si è rivelata una successo e Io sono Farah. Ottobre sarà un mese di grandi novità per le reti del Biscione: la dirigenza infatti ha messo di nuovo mano al palinsesto e questo anche per garantire il ritorno in onda di format consolidati.

La prossima settimana torna Uomini e Donne e in seguito Amici, il che stravolge la programmazione attuale. A subire il contraccolpo sarà soprattutto La forza di una donna. La dizi turca è tra le più viste dell’ultime stagioni tv, consegue dati share impressionanti e ha un vasto pubblico che è in attesa di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti della soap: Bahar e Sarp riusciranno a essere felici?

Passioni, intrighi, e verità non rivelate sono gli ingredienti che rendono perfetta questa soap. Ma qual è il futuro della soap turca? Con il ritorno del daytime di Amici nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 16:40, la dizi turca subirà una riduzione: le puntate de La forza di una donna saranno più corte di 20 minuti circa: i fans accetteranno la decisione di Mediaset? Intanto ci sono novità anche in merito al futuro de La Ruota della Fortuna, il quiz game condotto da Gerry Scotti con Samira Lui che ha sbancato negli ascolti.

La Ruota della Fortuna, nuovo assestamento nel palinsesto Mediaset

La Ruota della Fortuna ha debuttato durante l’estate proprio per consolidare il pubblico e contrastare Affari Tuoi. L’esperimento di Berlusconi è riuscito appieno e il quiz di Scotti ha ottenuto dati d’ascolto impressionanti anche dopo il debutto del format di De Martino. Visti i risultati eccellenti la dirigenza del Biscione ha preso una nuova decisione e ha adeguato ancora una volta i palinsesti proprio per far spazio a La Ruota della Fortuna.

Per il momento il quiz game di Scotti non si ferma, andrà avanti per tutto il mese di Ottobre, il che rimanda il debutto di Striscia la Notizia. Secondo alcune fonti il tg satirico dovrebbe tornare in onda la seconda settimana di novembre, ma non è esclusa una possibile sospensione. Il successo de La Ruota della Fortuna potrebbe consolidarsi, di conseguenza la sua programmazione potrebbe essere confermata anche nei prossimi mesi.

Il successo de La ruota della fortuna: i dati Auditel

I dati Auditel degli ultimi mesi confermano il successo de La Ruota della Fortuna e il momento non positivo di Affari Tuoi. La dirigenza Mediaset era consapevole che il confronto con il competitor era difficile, ma ha vinto la sfida e oggi il format mantiene un media di oltre 4,5 milioni di spettatori, con oltre il 25% di share.

Diversi i risultati di Affari Tuoi che per il momento non supera i 4,2 milioni di spettatori pari al 20-21% di share: un dato deludente per la Rai che lo scorso anno ha vinto più volte la gara degli ascolti distanziandosi spesso da Striscia la Notizia.