Mediaset si riprende un programma amatissimo: c’è l’accordo. Sfuma la Rai

Nuovo capitolo della guerra televisiva tra Mediaset e la Rai con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi che, dopo aver vinto la sfida degli ascolti rilanciando La ruota della fortuna, punta ancora sull’operazione nostalgia prevedendo il ritorno in tv di un altro, storico programma amatissimo e seguitissimo in passato dai telespettatori.

Si tratta di un clamoroso colpo di scena quello di Mediaset che ha deciso di puntare su un game show che ha fatto la storia del Biscione e che ha sempre appassionato i telespettatori e con il quale la squadra di Berlusconi spera di ottenere lo stesso successo che sta raccogliendo Gerry Scotti che continua a vincere la sfida degli ascolti contro Affari tuoi.

Mediaset: torna Ok, è il prezzo giusto

La Rai era pronta a soffiare Ok, il prezzo è giusto! a Mediaset che, però, ha dato la stoccata decisiva, come fa sapere in anteprima Dagospia, assicurandosi i diritti dello storico programma che è stato condotto con successo da Iva Zanicchi. Come anticipa il sito di Roberto D’Agostino, Mediaset ha raggiunto l’accordo con Fremantle – detentrice per l’Italia dei diritti di Ok, Il Prezzo è Giusto!

Dopo il clamoroso successo de La ruota della fortuna che, anni fa, occupava il tardo pomeriggio delle reti Mediaset proprio insieme a Ok, il prezzo è giusto, erano tanti a spingere per il reebot del celebre programma che Iva Zanicchi conduceva con leggerezza e allegria. Negli ultimi mesi, sembrava quasi certo il passaggio del programma alla Rai visto era stato inserito da Rai Pubblicità tra i futuri programmi in onda sulla TV pubblica e che, secondo voci di corridoio, avrebbe dovuto avere la conduzione di Flavio Insinna. Poi, la svolta improvvisa.

Il programma tornerà in onda a 25 anni di distanza dall’ultima edizione ma sulle reti Mediaset e per riuscire a fare breccia sul pubblico, esattamente come ha fatto La ruota della fortuna, avrà bisogno di un restyling importante. Lo show, sulle reti Mediaset, dovrebbe inoltre mantenere il nome originale cosa che non sarebbe accaduto in Rai. Resta un punto interrogativo, invece, sulla conduzione.

Parlando del ritorno di Ok, il prezzo è giusto!, Iva Zanicchi che è stata la padrona di casa perfetta dello show dal 1987 al 2000, ospite di Belve, ha detto: “Tornerà? Sì? Ah, che piacere… Come può esistere Ok, Il Prezzo è Giusto senza Iva Zanicchi? (…) Io non dico niente, io ho altri progetti. Ricordatevi che se fate Ok senza di me sarà un flop tremendo”.

Resta, dunque, da capire, il nome sul quale punterà Mediaset per riportare in tv Ok, il prezzo è giusto e per conquistare anche i giovanissimi che non hanno mai visto il programma.