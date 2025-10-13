La Ruota della Fortuna gira meglio di Affari Tuoi, Raiuno si consola con Balene – La serie in rialzo. I dati Auditel del 13 ottobre 2025

La Ruota gira a senso unico. Mediaset guadagna ancora ascolti nel preserale: la sfida con Affari Tuoi è sempre all’ultimo punto di Share, ma il gioco di Gerry Scotti sembra avere la meglio. La Ruota della Fortuna, infatti, guadagna il 25,8% di Share contro il 24,4% di Affari Tuoi. De Martino prende le misure alla concorrenza, ma ancora non basta per effettuare il sorpasso. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha visto – fra le altre cose – arrivare il campione in carica alla vittoria del montepremi più alto in una singola manche. Questo deve aver ingolosito ulteriormente gli spettatori.

La prima serata, invece, torna a Raiuno: viale Mazzini punta forte sul finale di stagione di Balene – La Serie che chiude al 20,2%, mentre Cologno Monzese si affida nuovamente a La Notte nel Cuore che scende al 14,9% di Share. Rai2 sceglie di trasmettere NCIS – Unità Anticrimine e ottiene il 2,5% di Share. NCIS Origins, invece, si ferma al 2,2%. I due prodotti della saga comunque rendono un buon tesoretto al secondo canale della tv di Stato.

Raiuno vince in prima serata, Canale 5 nel preserale: Scotti si impone su Mediaset

La terza rete, invece, sceglie PresaDiretta di e con Riccardo Iacona che raggiunge il 4,1% di ascolti con 746.000 spettatori. Rete4 totalizza un punto in più rispetto alla diretta concorrente: Fuori dal Coro arriva al 5,1% di Share. ItaliaUno fa bottino pieno grazie a Le Iene: il duo Gentili-Angioni alla conduzione, con i servizi e le inchieste degli inviati, porta il programma a toccare la vetta dell’11,6%. Risultato importante per lo storico programma Mediaset.

La Maschera di Ferro, su La7, sfiora il 2% di Share. I Delitti del Barlume, in replica su TV8, si fermano all’1,5%. Sul canale 9 Che Tempo Che Fa non va oltre l’8%. Standard più che ottimi per la rete, in rapporto invece ai trascorsi della trasmissione il programma di Fazio perde ancora mezzo punto rispetto alla settimana scorsa. Il Tavolo, ultima parte del programma, è cresciuto di un punto di Share rispetto alla scorsa settimana. Unica consolazione per un programma valido, ma in fase di assestamento.

RaiMovie ricorda Diane Keaton

Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra Canale 20, Rai4, Iris e RaiMovie che scelgono rispettivamente XXX- Il Ritorno di Xander Cage, Bolgen – The Wave, Braveheart – Cuore impavido e Io e Annie in ricordo di Diane Keaton. Attrice Premio Oscar recentemente scomparsa all’età di 79 anni.