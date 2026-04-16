Mediaset, salta La Ruota della Fortuna: cambio programmazione per il Grande Fratello Vip. Cosa sta per succedere
Rivoluzione Mediaset: la Coppa Italia “sfratta” il GF Vip e Le Iene. Ecco come cambia il palinsesto della prossima settimana e le nuove date dei programmi.
Cambio programmazione Mediaset in vista del calcio. La prossima settimana, i corridoi di Cologno Monzese saranno teatro di una vera e propria rivoluzione della griglia di partenza.
Il motivo sono le semifinali di Coppa Italia, che costringeranno i pesi massimi dell’intrattenimento Mediaset a rivedere i propri piani.
Tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile, gli appassionati di reality e inchieste dovranno aggiornare l’agenda per non rischiare di trovarsi davanti a un campo d’erba invece che ai propri beniamini.
Canale 5, Inter-Como accende la sfida: GF Vip slitta e Gerry Scotti riposa
La prima scossa arriverà martedì 21 aprile. Canale 5 punterà tutto sul match d’alta tensione tra Inter e Como. Una scelta quasi obbligata per l’ammiraglia, che però comporta sacrifici eccellenti.
A farne le spese sarà innanzitutto Gerry Scotti. Dopo aver presidiato il palinsesto anche durante i festeggiamenti natalizi, la sua Ruota della Fortuna resterà ferma ai box per lasciare spazio ai tacchetti.
Non va meglio agli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello Vip, guidato da Ilary Blasi, è costretto a una ritirata strategica: l’undicesima puntata non andrà in onda nella sua collocazione abituale, ma slitterà di ventiquattr’ore, occupando il prime time di mercoledì 22 aprile.
Ma le novità per il reality non finiscono qui: Mediaset ha deciso di dare un colpo di forbice al doppio appuntamento settimanale. Dalla prossima settimana il venerdì sera sarà territorio delle soap, lasciando il GF Vip con un’unica, attesissima finestra settimanale.
Italia 1 nel caos: Atalanta-Lazio sposta Le Iene al giovedì
Se Canale 5 piange, Italia 1 non ride. Mercoledì 22 aprile la palla passa all’altra semifinale, Atalanta-Lazio, che trasformerà la “rete giovane” in uno stadio a cielo aperto. Il risultato? Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni devono cedere il passo al fischio d’inizio e traslocare a giovedì 23 aprile.
Un cambio di programma che “brucia” la prima visione cinematografica di Operazione Kandahar, inizialmente prevista per quella serata.
Tuttavia, gli amanti dello stile “Iena” non resteranno del tutto a bocca asciutta il martedì: confermato lo spin-off pomeridiano/serale Il Verdetto, unico baluardo della programmazione standard in una settimana dove a dettare legge, tra palloni e rinvii, sarà solo il rettangolo verde.