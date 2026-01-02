Mediaset, rivoluzione soap turche:  quali titoli potremmo non vedere più, cosa cambia con il nuovo anno

Nuova variazione di palinsesto su Canale 5 per l’Epifania: le soap turche Forbidden Fruit e Io sono Farah sospese, mentre Beautiful e La forza di una donna vanno regolarmente in onda. Al loro posto il film “Tutto per una canzone”.

L’Epifania porta con sé l’ennesima variazione di palinsesto per i fan delle soap turche di Canale 5. Dopo aver saltato gli appuntamenti di Natale, Santo Stefano e Capodanno, lunedì 6 gennaio 2026 Forbidden Fruit e Io sono Farah si prenderanno un’altra pausa, lasciando un vuoto nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. Il tutto in attesa che riprendano regolarmente altri punti di forza della programmazione delle reti del Biscione, a cominciare a Uomini e Donne.

Quali soap saltano e quali vanno in onda

A differenza delle precedenti festività, stavolta non tutte le serie tv del pomeriggio di Canale 5 si fermeranno. Se Forbidden Fruit (con le vicende di Zeynep e Yildiz) e Io sono Farah (con protagonista Demet Ozdemir) non andranno in onda, Beautiful e La forza di una donna manterranno invece il loro consueto appuntamento con i telespettatori.

Beautiful sarà trasmesso dalle 13:40 alle 14:10, mentre La forza di una donna conserverà addirittura il doppio appuntamento: il primo episodio andrà in onda dalle 16.15 alle 16.55, il secondo dalle 18.10 alle 18.38 circa. Una scelta che conferma il gradimento del pubblico per le vicende di Bahar e Sarp, che evidentemente Mediaset non vuole interrompere nemmeno nei giorni festivi.

Cosa va in onda al posto delle soap turche sospese

Lo slot orario solitamente occupato da Io sono Farah e Forbidden Fruit sarà riempito dal film commedia “Tutto per una canzone“. La pellicola racconta la storia di due genitori single che si innamorano, ignari della forte rivalità tra le loro figlie. Sarà la magia del Natale a compiere un piccolo miracolo, portando armonia nella nuova famiglia allargata.

Quando tornano Forbidden Fruit e Io sono Farah

La sospensione sarà brevissima: entrambe le serie tv torneranno regolarmente in onda martedì 7 gennaio 2026 con nuovi episodi che promettono colpi di scena.

In Io sono Farah, negli ultimi episodi trasmessi lunedì 5 gennaio in prima serata, vedremo Ali Galip interrogare Bade sulla sua relazione con Mehmet, mentre Farah si recherà con il marito alla tenuta degli Akingi per festeggiare il compleanno dell’uomo insieme alla famiglia.

Forbidden Fruit invece si concluderà il 5 gennaio con una decisione drastica di Ender: dopo aver scoperto che Kaya ha effettuato un test del DNA per sapere se Erim è suo figlio (con esito negativo), gli proibirà di vedere il ragazzo, preparando il terreno per nuovi drammi al rientro dalla pausa.

Una breve interruzione quindi, che consentirà ai fan una breve sosta prima di tuffarsi nuovamente nelle intricate vicende delle loro soap turche preferite.