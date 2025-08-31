Mediaset, rivoluzione a Forum: perchè cambiano i giudici ( e quando inizia)

La nuova stagione di Forum prenderà il via l’8 settembre su Canale 5, pronta a segnare la 41esima edizione del programma con diverse novità nel cast e nei contenuti. Barbara Palombelli, confermata alla conduzione, ha deciso di rinnovare la squadra dei giudici, introducendo nuovi volti ma riservando anche graditi ritorni per il pubblico storico del programma.

Da diversi lustri, Forum rappresenta un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano, capace di coniugare intrattenimento e approfondimento giuridico. Il programma, trasmesso da Mediaset, ha debuttato nel 1985 e, sin dai primi anni, ha catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo format innovativo: portare in televisione cause reali, con giudici e avvocati che simulano dibattiti legali basati su contenziosi veri.

La longevità di Forum si deve anche alla capacità di rinnovarsi. Nel corso degli anni, nuovi giudici si sono alternati accanto a volti storici, portando freschezza senza snaturare l’identità del programma. Le puntate rimangono oggi tra le più seguite di Mediaset, con un pubblico fedele che apprezza la combinazione di legalità, intrattenimento e casi quotidiani facilmente riconoscibili.ù

Questa edizione si preannuncia dunque come un equilibrio tra tradizione e innovazione: il pubblico ritroverà volti familiari che hanno fatto la storia di Forum, ma avrà anche l’occasione di conoscere nuovi giudici e approfondire temi attuali, rendendo il programma sempre più vicino alle esigenze e alle domande della società contemporanea. Barbara Palombelli punta così a confermare il successo storico del format, con un approccio che combina giustizia televisiva, analisi dei casi reali e dibattito su questioni sociali e culturali.

Tutte le novità di Forum

Tra le novità figura il magistrato Claudio Mattioli, mentre torna la storica e amatissima Beatrice Dalia. Non faranno più parte del cast Simona Napolitani e Bartolomeo Antoniolli, che lasciano spazio a nuove figure.

Confermati invece alcuni dei volti più noti di Forum, come Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile, mentre Camilla Mancini farà il suo debutto ufficiale. Giulia Lea Giorgi continuerà a occuparsi dei momenti di approfondimento, assicurando un’analisi più dettagliata dei casi trattati in studio.

Anche lo Sportello di Forum, il segmento pomeridiano dedicato a quesiti legali e consigli pratici, rimarrà confermato su Rete 4, garantendo continuità ai telespettatori affezionati.

Per quanto riguarda i contenuti, la nuova edizione si concentrerà su temi di grande attualità, come il diritto alla salute e le problematiche legate all’adolescenza, cercando di unire informazione e intrattenimento. La prima puntata sarà caratterizzata da un’intervista di rilievo al ministro della Salute, Orazio Schillaci, segnale chiaro dell’impegno del programma nel trattare argomenti di interesse pubblico con autorevolezza.