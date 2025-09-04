Mediaset ricorda Giorgio Armani: la programmazione tv dopo la morte dello stilista

Mediaset rende omaggio allo stilista Giorgio Armani, venuto a mancare oggi 4 settembre all’età di 91 anni, dopo una lunga convalescenza. L’esperto di moda era stato ricoverato segretamente e se n’è andato non rinunciando, nemmeno per un secondo, al suo lavoro. Fino all’ultimo ha infatti assistito alle prove via Facetime, controllando i look e occupandosi della sfilata in programma per il prossimo 28 settembre presso l’Accademia di Brera, con cui avrebbe celebrato i 50 anni di carriera. Del resto, la sua è stata una vita piena di tutto: amore, lavoro, sacrifici ma soprattutto umiltà.

Dopo la notizia della scomparsa, il palinsesto capitanato da Pier Silvio Berlusconi ha modificato la programmazione televisiva per rendere omaggio a un professionista che è stato prima di tutto grande uomo.

Mediaset e il ricordo di Giorgio Armani

L’azienda di Cologno Monzese ha modificato la programmazione televisiva per omaggiare Armani, lo stilista internazionale che ha rappresentato la moda italiana nel modo. Il primo ricordo è andato in onda durante la puntata di Diario del Giorno, trasmesso dalle ore 15.40 alle ore 16.40 su Rete 4 e condotto da Sabrina Scampini. Quest’ultima ha infatti dedicato tutto l’appuntamento al compianto Armani.

La programmazione di stasera

In prima serata, dalle ore 21.20, su Retequattro, lo speciale “Zona Bianca: Il Signor Armani” condotto da Giuseppe Brindisi; in seconda serata, dalle ore 24.15 circa, su Canale 5, lo speciale TG5 “Addio al Re”, condotto da Cesara Buonamici.