Mediaset ricorda Giorgio Armani: la programmazione tv dopo la morte dello stilista
Pier Silvio Berlusconi omaggia Giorgio Armani con una programmazione tv speciale. Ecco tutti gli appuntamenti in onda nelle prossime ore.
Mediaset rende omaggio allo stilista Giorgio Armani, venuto a mancare oggi 4 settembre all’età di 91 anni, dopo una lunga convalescenza. L’esperto di moda era stato ricoverato segretamente e se n’è andato non rinunciando, nemmeno per un secondo, al suo lavoro. Fino all’ultimo ha infatti assistito alle prove via Facetime, controllando i look e occupandosi della sfilata in programma per il prossimo 28 settembre presso l’Accademia di Brera, con cui avrebbe celebrato i 50 anni di carriera. Del resto, la sua è stata una vita piena di tutto: amore, lavoro, sacrifici ma soprattutto umiltà.
Dopo la notizia della scomparsa, il palinsesto capitanato da Pier Silvio Berlusconi ha modificato la programmazione televisiva per rendere omaggio a un professionista che è stato prima di tutto grande uomo.
Mediaset e il ricordo di Giorgio Armani
L’azienda di Cologno Monzese ha modificato la programmazione televisiva per omaggiare Armani, lo stilista internazionale che ha rappresentato la moda italiana nel modo. Il primo ricordo è andato in onda durante la puntata di Diario del Giorno, trasmesso dalle ore 15.40 alle ore 16.40 su Rete 4 e condotto da Sabrina Scampini. Quest’ultima ha infatti dedicato tutto l’appuntamento al compianto Armani.
La programmazione di stasera
In prima serata, dalle ore 21.20, su Retequattro, lo speciale “Zona Bianca: Il Signor Armani” condotto da Giuseppe Brindisi; in seconda serata, dalle ore 24.15 circa, su Canale 5, lo speciale TG5 “Addio al Re”, condotto da Cesara Buonamici.