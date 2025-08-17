Mediaset rende omaggio a Pippo Baudo: puntata speciale di Zona Bianca con Brindisi

La scomparsa di Pippo Baudo è arrivata in modo inaspettato e ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo. Lui, che non solo ha fatto parte del piccolo schermo, ma che è stato la televisione italiana, riuscendo a dare un contributo fondamentale alla nascita della comunicazione audiovisiva. Il conduttore aveva 89 anni e, dopo una vita piena e una carriera lunghissima, è morto presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma. La programmazione televisiva è stata stravolta dopo l’annuncio e, tra i tanti, anche il palinsesto Mediaset ha annunciato un appuntamento imperdibile: uno speciale di Zona Bianca, il programma di approfondimento capitanato da Giuseppe Brindisi, interamente dedicato al conduttore.

Zona Bianca e il ritratto di una tv costruita da Pippo Baudo

Pier Silvio Berlusconi e la sua squadra Mediaset rendono omaggio a un volto televisivo che, nel corso degli anni, ha rappresentato un elemento fondamentale del piccolo schermo. Il programma Zona Bianca – condotto da Giuseppe Brindisi – manda in onda immagini di archivio, testimonianze inedite di amici e colleghi appartenenti al mondo del giornalismo e dello spettacolo italiani. In questo modo si ha un ritratto di un uomo, ma soprattutto di un professionista che ha vissuto in prima persona più di mezzo secolo di televisione, contraddistinguendosi con una cifra stilistica che, da quel momento in poi, è stata di esempio ai successivi conduttori. Eleganza, ironia e talento: Pippo Baudo era tutto questo.

Il conduttore è stato specialmente un simbolo dell’intrattenimento italiano, oltre che uno scopritore di talenti che negli anni si sono distinti nel mondo dello showbusiness. La sua presenza in tv ha di certo influenzato migliaia di spettatori, ma anche di professionisti che ancora oggi non possono smettere di fare tesoro dei suoi insegnamenti. Lo speciale, in programma per questa sera su Rete 4, darà inoltre modo di riflettere su quello che è diventata la tv grazie all’influenza di Baudo, tra i primi a credere fortemente nel valore della comunicazione.

Pippo Baudo e il lavoro a Mediaset

Il compianto presentatore ha lavorato anche per il palinsesto di Berlusconi e, nel 1987, ha firmato un contratto esclusivo con Fininvest (oggi Mediaset) della durata di tre anni. In quel periodo è stato nominato direttore artistico di Canale 5, ma ha anche condotto il varietà Festival, in onda il venerdì sera su Canale 5 e condotto insieme a Lorella Cuccarini di cui è stato lo scopritore. Ha presentato tra l’altro la rubrica Tu come noi all’interno del contenitore domenicale La Giostra.