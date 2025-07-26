Mediaset punta ad un’operazione mai tentata prima: c’entra Maria De Filippi

Mediaset ha cambiato idea e stavolta ha puntato su una missione che non era mai stata provata prima d’ora. L’azienda di Cologno Monzese sta infatti traendo non pochi vantaggi dalla messa in onda di Temptation Island, il reality show estivo prodotto da Maria De Filippi e che vede la partecipazione del conduttore Filippo Bisciglia. Il programma ha festeggiato il suo decimo anniversario e, ancora una volta, si è confermato un grande successo.

La decisione di Mediaset su Temptation Island

Pier Silvio Berlusconi ha scelto di mandare in onda il programma di Canale 5 per tre serate di film. Dato che l’idea del doppio appuntamento ha funzionato, presto ci sarà una tripletta, dato che Mediaset vuole dare ancora più spazio al celebre programma ambientato sull’isola delle tentazioni. Ad annunciarlo è stata una nota diffusa dall’azienda che, sui suoi profili social ufficiali, ha scritto: “La prossima settimana, Mediaset propone un’operazione mai tentata prima d’ora, con tre appuntamenti consecutivi di un programma tv: Temptation Island andrà eccezionalmente in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5“.

Questo è appunto un regalo per i telespettatori, che sono già in vena di scoprire cosa succederà durante il gran finale e chi saranno le coppie che alla fine avranno resistito a tutte le sfide incontrate. Le tre serate in programma porteranno quindi le persone a scoprire meglio le storie e a capire tutte le decisioni prese dai concorrenti. Una notizia bellissima, questa, per tutti coloro che seguono con passione le vicende raccontate durante Temptation Island.

Cosa ha detto Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island

Ad intervenire è stata anche la storica autrice di Temptation Island e Uomini e Donne Raffaella Mennoia. Lei ha infatti affermato che dietro il programma non c’è niente di romanzato, ma che è tutto vero e autentico. “Le coppie devono passare quattro provini, incrociamo i racconti, parliamo con loro separatamente, abbiamo bisogno di prove, di foto, di messaggi“, ha continuato il braccio destro di Maria De Filippi. Tra l’altro, ha anche fatto sapere che spesso tra fidanzati e single si sono accese delle intese, poi concretizzate anche al di fuori del programma, a dimostrazione del fatto che quello che accade è reale e non determinato dalla durata del programma.

Del resto, la De Filippi ha sempre ammesso di preferire le persone comuni ai personaggi famosi, e proprio per questo la versione Vip di Temptation Island è stata cancellata dal palinsesto dopo due edizioni, che sono state condotte da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi.