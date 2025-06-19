Mediaset premia Bianca Berlinguer, la novità (con Corona a seguito)

Mediaset continua a puntare con decisione sull’informazione e il volto di riferimento per Rete 4, Bianca Berlinguer, si prepara a vivere una stagione televisiva più intensa che mai. Dopo il buon riscontro ottenuto con È sempre CartaBianca, talk del martedì sera che la vede affiancata dall’ormai inseparabile Mauro Corona, la giornalista è pronta a raddoppiare la sua presenza nel palinsesto della rete.

Secondo indiscrezioni raccolte da fonti vicini al gruppo, la Berlinguer sarà al timone di un nuovo talk show politico previsto nella fascia preserale di Rete 4, una collocazione strategica tutta da osservare.

Nuovo programma per Bianca Berlinguer

Non è ancora chiaro se il programma verrà collocato prima o subito dopo il Tg4 delle 19, ma in entrambi i casi si tratterà di una novità di rilievo per la rete, che negli ultimi anni ha spinto con decisione sull’approfondimento d’attualità, rivolgendosi a un pubblico sempre più affezionato a un certo tipo di narrazione.

L’operazione sembra inserirsi in un più ampio ridisegno del palinsesto Mediaset per la stagione 2025/26, che sarà ufficialmente presentato nelle prossime settimane. In questa fase di definizione, tra le ipotesi in circolazione c’è anche il possibile ritorno de La Promessa su Canale 5. La soap spagnola, attualmente tarsmessa su Rete 4 potrebbe tornare sulla rete ammiraglia come traino per Pomeriggio Cinque, in un’ottica di rafforzamento del daytime femminile della rete.

L’arrivo di Gianluigi Nuzzi

Un altro nome che potrebbe trovare una collocazione nei prossimi palinsesti è quello di Gianluigi Nuzzi. Il giornalista, storico volto di Quarto Grado, sarebbe pronto ada assumere un nuovo incarico alla guida di Pomeriggio Cinque, senza tuttavia abbandonare la sua trasmissione d’inchiesta il venerdì sera.

Un segnale chiaro da parte di Pier Silvio Berlusconi, che continua a rafforzare la centralità dei giornalisti interni all’azienda e consolidando una narrazione televisiva che alterna a ritmo sempre più serrato politica, cronaca e costume.

In questo scenario in evoluzione, la scelta di affidare due appuntamenti settimanali a Bianca Berlinguer conferma la fiducia di Mediaset in una figura capace di attrarre un pubblico trasversale unendo autorevolezza a capacità di teenere il dibattito sempre acceso.

Dopo l’arrivo nel gruppo a settembre 2023 l’ex direttrice del Tg3 si è perfettamente integrata nel sistema editoriale del Biscione portando con sé il suo stile sobrio e diretto capace di tenere alta l’attenzione anche in un panorama televisivo in costante mutamento.

Non resta quindi che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti per scoprire se le anticipazioni verranno confermate e in quale direzione si muoverà la nuova stagione dell’informazione targata Mediaset.