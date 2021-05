Mediaset avrebbe perfezionato l’acquisto per i diritti del format Power Couple, nato in Israele ed esportato fino allo scorso anno in ben nove paesi, oltre allo stesso Israele, fra i quali Brasile, Germania e Sudafrica. C’è chi lo definisce la possibile alternativa invernale a Temptation Island, anche se in realtà le caratteristiche del format sembrano più simili all’attuale Pupa e il Secchione e Viceversa.

Power Couple prevede la sfida fra otto coppie di fidanzati, che si mettono alla prova, all’interno della villa in cui sono ospitate, con giochi diversi fra loro, nei quali si cimenteranno, in due diverse manche, prima gli uomini e poi le donne. L’altro membro della coppia deve scommettere una somma di denaro: nel caso in cui la prova del proprio partner si concluda con esito positivo il montepremi su cui si era puntato viene raddoppiato, mentre nel caso contrario il montepremi totale viene decurtato della cifra scommessa.

Al termine di questa prima fase, la coppia che rimane con il montepremi più basso lascia momentaneamente il programma, finendo a rischio eliminazione. Le coppie, invece, che hanno superato con successo le prime due prove saranno chiamate ad affrontare una terza, da sostenere questa volta insieme. In questo caso non ci sarà il meccanismo della scommessa, dato che entrambi i componenti della coppia parteciperanno alla sfida, che ha lo scopo di mettere alla prova il feeling fra i due innamorati e la capacità di sostenersi a vicenda.

La coppia che arriverà ultima finirà anch’essa a rischio eliminazione: a dover decidere chi dovrà abbandonare definitivamente la villa saranno proprio gli altri concorrenti, che dovranno effettuare le proprie scelte tramite delle nomination fatte ovviamente in coppia. Al termine del programma, che secondo quella che è la versione originale del format prevede due puntate a settimana, per un totale di sei settimane trascorse dentro la casa comune, la coppia vincitrice si aggiudicherà una cifra pari alla somma delle vincite di ciascuna puntata.

Sarà interessante ora comprendere a quale rete Mediaset sarà destinato il format e quali adattamenti verranno apportati: in Brasile, ad esempio, Power Couple si è trasformato di fatto in una sorta di programma quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì, con cinque appuntamenti settimanali. Dato che la scelta intuitivamente più scontata per la rete di messa in onda parrebbe essere Italia 1, sarà interessante capire se ci sarà la possibilità di vederlo diventare un programma dell’access prime time oppure verrà scelta la collocazione di prima serata.