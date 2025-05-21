Mediaset: Paolo Bonolis rinnova il contratto, ma solo per un anno

Paolo Bonolis conferma la sua presenza su Canale 5 anche per la prossima stagione televisiva, ma lo fa con un contratto dalla durata ridotta: un solo anno. Un rinnovo breve che suona come un “vediamo come va”, più da parte sua (almeno così sembrerebbe) che da parte di Mediaset. Intanto, il pubblico potrà continuare a vederlo alla guida di Avanti un altro, lo storico quiz preserale che da oltre dieci anni fa compagnia agli italiani.

Ma c’è un’altra novità importante: Bonolis sarà uno dei volti della giuria di Tu si que vales, prendendo il posto di Gerry Scotti, impegnato con altri progetti. Una scelta che promette di portare una ventata di energia e ironia nel sabato sera di Canale 5, dove il format continua a essere uno dei più seguiti della Rete.

Il ritorno de Il senso della Vita e l’ombra della Rai

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui il blog Hit, Bonolis starebbe lavorando al ritorno de Il Senso della Vita, il suo programma più personale, filosofico e introspettivo, che dovrebbe però rivedere la luce non prima del 2026.

Non è escluso, anzi è sempre più probabile, che questo progetto possa segnare il suo ritorno in Rai, l’azienda dove il conduttore romano è cresciuto e dove ha firmato alcune delle sue pagine televisive più memorabili.

Del resto, già lo scorso anno si era parlato di un suo possibile rientro a Viale Mazzini, con un pacchetto che avrebbe compreso anche la conduzione del Festival di Sanremo e Affari tuoi. Ma si sa, in tv tutto può cambiare in brevissimo tempo. E il 2026 potrebbe essere davvero l’anno buono.

Amadeus e la nuova scacchiera televisiva

Intanto, sullo sfondo, si muove anche la posizione di Amadeus. Dopo il passaggio sul Nove, accolto tiepidamente e con risultati di ascolto altalenanti, non è da escludere che il popolare conduttore possa trovare una casa più stabile a Canale 5, dopo l’esperienza ad Amici (sebbene negli ultimi giorni l’amico Fiorello abbia sottilmente “suggerito” un suo ritorno in Rai, dichiarando che le porte di Viale Mazzini sono sempre aperte per lui).

C’è dunque la possibilità che il prossimo anno Bonolis e Amadeus si trovino fianco a fianco sulla stessa rete, ma con ruoli diversi rispetto al passato. A ogni modo il contratto annuale firmato da Bonolis con Mediaset sembra a tutti gli effetti una mossa tattica: sufficiente a garantire continuità nel palinsesto, ma non tanto da “legare le mani” a eventuali nuovi accordi.

L’uomo dei quiz e delle battute fuminanti pare avere ancora molte carte da giocare. E se da una parte i vertici Mediaset possono tirare un sospiro di sollievo, dall’altra la Rai resta in (trepidante) attesa.