Mediaset nuova sospensione per la soap turca: arriva l’ annuncio

Mediaset prende una decisione inaspettata e rivoluziona ancora una volta i palinsesti della stagione in corso. Nell’ultime stagione la rete del Biscione ha puntato molto sulle soap turche e spagnole, prodotti che gli hanno fatto conquistare gli ascolti sia nel daytime che in prima serata. Hanno un vasto seguito e appassionano i telespettatori, che non mancano all’appuntamento quotidiano. Alcune sono oggi anche tra i contenuti esclusivi di Mediaset Infinity e riscuotono un certo successo.

Tuttavia la dirigenza nell’ultime settimane ha preso alcune decisioni non condivise dal pubblico. Per esigenze aziendali ha sospeso il finale di stagione di Tradimento, soap che ha un vasto seguito e che tornerà in onda a Settembre. Per questioni di share, che durante l’Estate è decisamente inferiore, Mediaset ha preferito programmare il finale della soap turca subito dopo l’Estate, in coincidenza con la fine delle vacanze e al ritorno alla normalità. In programma in questo periodo il debutto di nuove soap tra queste Forbidden Fruit e La Notte nel cuore.

Entrambe hanno ottenuto un attenzione particolare dagli appassionati del genere e sin dal debutto hanno conquistato dati share rilevanti. Le soap turche si rivelano ancora una volta vincenti, dalle prime puntate consolidano i telespettatori che si fanno travolgere da intrighi, passioni e nuovi amori. Nonostante il successo Mediaset ha disposto la sospensione di una nuova soap turca, l’annuncio è stato dato nei giorni scorsi e ha lasciato tutti interdetti. Una scelta che il pubblico non ha condiviso e che sui social ha alimentato immediate critiche e polemiche.

La Notte nel cuore sospesa: i motivi

Mediaset ha rivelato che nella settimana che va dal 7 al 13 luglio 2025 La Notte nel cuore non verrà trasmessa. I motivi non sono legati ai bassi ascolti, ma perché la settimana sarà dedicata alle ultime sfide dei Mondiale per Club, la cui finale sarà trasmessa domenica 13 Luglio. La competizione sportiva ha riscosso ampio successo e attenzione e in alcune serate ha monopolizzato l’Auditel.

Anche per questo Mediaset non poteva non dedicargli degli appuntamenti esclusivi. La Notte nel cuore tornerà in onda, con una puntata speciale il 15 luglio. I fan della serie dovranno attendere per scoprire i nuovi sviluppi della trama avvincente di una delle soap più belle e appassionanti dell’ultime stagioni, sperando che i dirigenti Mediaset non mettano di nuovo mano ai palinsesti.

La Notte nel cuore: la scelta dei gemelli Nuh e Melek

I gemelli Nuh e Melek, abbandonati appena nati da Sumru Sansalan per sposare Samet, uomo ricco della Capadoccia, sono determinati a scoprire la verità sul loro passato. Lasciano la città dove sono cresciuti per presentarsi alla madre, ma la narrazione prende una strada inaspettata.

Travolti da due amori difficili, dalle bugie della nonna, e dai soprusi del capofamiglia i due sono costretti ad affrontare diversi problemi. Le vicissitudini dei vari protagonisti tengono il pubblico con il fiato sospeso e lasciano aperte diverse trame. La soap ha conquistato sin dal debutto il 15.7%, dato decisamente sorprendente soprattutto durante il periodo estivo.