Mediaset, nuova programmazione a settembre: cosa succederà a La Notte nel Cuore e Forbidden Fruit

Ancora colpi di scena sulla programmazione Mediaset. A partire dal mese di settembre, i vertici hanno pensato a una riduzione per la soap Forbidden Fruit nella fascia del primo pomeriggio. I nuovi episodi della serie non andranno più in onda per due ore al giorno, ma solo per 30 minuti, e saranno quindi trasmessi subito dopo Beautiful. Lo stesso non accadrà però per la soap La notte nel cuore, il prodotto televisivo che sta riscuotendo un grande successo e che viene mandato in onda la domenica sera. Considerati gli ottimi ascolti che sono stati registrati nell’ultimo periodo, la serie continuerà anche il prossimo autunno su Canale 5.

La decisione su Forbidden Fruit

Pier Silvio Berlusconi ha messo in atto una serie di modifiche per il palinsesto autunnale della rete Mediaset. A settembre ci saranno non poche novità, che riguarderanno soprattutto le tanto amate soap turche. Ad esempio, Forbidden Fruit verrà drasticamente ridotta nella fascia del primo pomeriggio. Ci sarà la messa in onda dei nuovi episodi nello slot orario che va dalle 14.15 alle 14.45, per circa 30 minuti al giorno, prima di Uomini e Donne.

Una scelta, quella fatta dal Biscione, per l’intera programmazione autunnale. Si pensa però che potrebbero esserci degli episodi speciali organizzati per il fine settimana, prima della messa in onda di Verissimo.

Il futuro de La Notte nel Cuore

Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione anche su un’altra soap turca – La notte nel cuore – che in questo ultimo periodo ha ottenuto un successo incredibile. Si tratta infatti di una serie che contiene sempre tantissimi colpi di scena e che è riuscita in poco tempo a catturare l’attenzione del grande pubblico. Proprio grazie alla grande popolarità ottenuta, la soap dovrebbe continuare la domenica sera e sfidare così l’appuntamento con la fiction Cuori 3, trasmessa in prime time su Rai 1.

C’è da dire inoltre che, in prima serata, continuerà anche la messa in onda de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, un programma che invece dovrà sfidare gli episodi inediti di Affari Tuoi, il game show di successo condotto magistralmente da Stefano De Martino e in onda ogni giorno su Rai 1. La trasmissione Mediaset sta ottenendo dei grandi numeri dal punto di vista Auditel, dato che sta registrando una media di più di 3 milioni e mezzo di spettatori fissi a serata, con uno share pari al 23%. Lo scorso giovedì 24 luglio c’erano più di 4 milioni di spettatori ad essere sintonizzati su Canale 5 ad assistere allo show di Scotti.